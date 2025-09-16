Braga. IL questiona Pinto Luz sobre Variante do Cávado que candidato do PSD disse ter aprovação

O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) pretende que o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, ratifique a afirmação do candidato do PSD a Braga, João Rodrigues, o qual, em debate na RTP, disse que a construção da Variante do Cávado está aprovada.O requerimento ao ministro Pinto Luz surge depois da afirmação de João Rodrigues, que tem apoio de PSD, CDS-PP e PPM, de vincar a proximidade com o Executivo. A Iniciativa Liberal, que tem Rui Rocha como ex-presidente e candidato à câmara minhota, quer saber se “existiu mesmo” essa confirmação e “a quem foi prestada”, tendo a intenção que Pinto Luz precise “se esta foi dada à Câmara Municipal de Braga ou a um candidato em particular e a qual”.A Iniciativa Liberal considera ainda, nesse requerimento enviado a Pinto Luz, que “a ter sido dada a garantia a um candidato em particular tal configuraria uma intromissão intolerável na disputa autárquica por parte do Governo” e pede ainda esclarecimento sobre eventual "traçado, investimento total previsto, financiamento e prazo de conclusão da obra”.Não é a primeira vez que candidatos do PSD anunciam medidas do próprio Executivo. Cristóvão Norte falou em investimentos e acordos para acumular dívida em Faro para habitação, Suzana Garcia, candidata à Amadora, falou na erradicação da Cova da Moura, afirmação que recuou posteriormente, depois de Pinto Luz rejeitar a ideia de acerto pela demolição.Recentemente, João Rodrigues disse que Rui Rocha tinha sido "corrido de Lisboa"..Autárquicas. Coligação PSD/CDS para Braga afirma que Rui Rocha foi "corrido" de Lisboa.Amadora. Pinto Luz marca presença em campanha de Suzana Garcia após a ter contraditado no caso Cova da Moura