Fabian Figueiredo foi líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
Fabian Figueiredo foi líder parlamentar do Bloco de Esquerda.
Política

Bloco terá dificuldade para aplicar estratégia de rotação parlamentar

Atualização do estatuto dos deputados complica alternância entre parlamentares. Fabian Figueiredo ganha força para o posto, mas próxima coordenação terá impacto na decisão final.
Frederico Bártolo
Parlamento
Bloco de Esquerda
Fabian Figueiredo
José Manuel Pureza
edição impressa
Parlamentar
Andreia Galvão

