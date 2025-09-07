Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente afirmou que há a “possibilidade de os eleitores se manifestarem, olhando para o mandato no seu todo e para posições tomadas em circunstâncias mais graves”.Foto: EPA / MIGUEL A. LOPES / Lusa
Política

Belém e PS dizem que vai caber aos eleitores de Lisboa ‘julgar’ Moedas

Marcelo Rebelo de Sousa defende que responsabilidade política do autarca no acidente que fez 16 mortes será avaliada nas eleições. E o apelo de Pedro Nuno Santos à demissão de Carlos Moedas leva José Luís Carneiro a realçar que o “grande escrutínio” ocorrerá a 12 de outubro.
Publicado a
Política
Autárquicas
Elevador da Glória
