José Manuel Pureza, coordenador do BE.
José Manuel Pureza, coordenador do BE.RODRIGO ANTUNES/LUSA
Política

BE requer acesso ao relatório final sobre a reforma da Segurança Social

Ministra do Trabalho anunciou ter recebido esta semana a versão final do relatório do Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social, que será divulgado publicamente “nas próximas semanas”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Bloco de Esquerda pediu este sábado (1 de agosto) ao Governo o envio do relatório final do Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social, ainda não conhecido, e documentação relacionada com o processo.

O Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social foi criado pelo Governo para "propor medidas tendentes à reforma da Segurança Social", sendo liderado pelo economista e professor da Universidade Nova Jorge Bravo.

Inicialmente, o Governo tinha apontado o final de janeiro como prazo para a entrega deste relatório, mas o prazo acabou por ser dilatado devido a "várias contingências", tendo ficado acordado que seria entregue ao Governo até dia 30 de junho, disse a ministra Palma Ramalho durante uma audição no parlamento em 22 de abril.

No requerimento apresentado, o BE referiu que, “a 13 de julho de 2026, fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social declarou à agência Lusa que o Governo já havia recebido o relatório final, apresentado à ministra na sexta-feira anterior, encontrando-se então a ser alvo de acertos de edição”.

“Volvidas mais de duas semanas, o gabinete da ministra veio anunciar, a 31 de julho de 2026, que a versão final do relatório fora recebida nessa semana e que seria divulgada publicamente nas próximas semanas”, acrescentou.

Para o BE, impõe-se “esclarecer o que foi efetivamente entregue a 10 de julho e o que foi entregue no final de julho e em que medida os dois documentos diferem”.

O partido solicitou, assim, o envio do Relatório final do Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social, do relatório de progresso, da revisão atuarial da Taxa Contributiva Global, das atas, dos pressupostos e modelos de projeção e dos encargos suportados com o Grupo de Trabalho.

Na sexta-feira, a ministra do Trabalho anunciou ter recebido esta semana a versão final do relatório do Grupo de Trabalho para a Reforma da Segurança Social, que será divulgado publicamente “nas próximas semanas”.

Numa nota de imprensa, o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social referiu que o Governo vai agora avaliar “este importante contributo técnico independente para a reflexão sobre a situação atual e o futuro do sistema português de pensões”.

Entretanto, vai também enviar o relatório “para um conjunto de instituições e entidades nacionais e internacionais de referência, disponibilizando-o, oportunamente, ao público”.

Ainda de acordo com a tutela, o grupo de trabalho comunicou à ministra que “vai organizar, nas próximas semanas, um evento de divulgação pública do relatório”.

José Manuel Pureza, coordenador do BE.
Governo já tem o relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social
José Manuel Pureza, coordenador do BE.
Ministra afasta reforma estrutural da Segurança Social nesta legislatura, mas admite “medidas complementares”
Segurança Social
Bloco de Esquerda
Relatório
Diário de Notícias
www.dn.pt