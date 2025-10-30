Barómetro DN/Aximage. Montenegro e Carneiro são os únicos líderes com avaliação em terreno positivo

O barómetro DN/Aximage de outubro procurou avaliar o desempenho dos líderes partidários no último mês. E desde setembro há um dado que salta à vista: apenas Luís Montenegro, líder do PSD e primeiro-ministro, e José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, têm uma avaliação de desempenho positiva - o primeiro com 49% de apreciações positivas e o segundo com 42% (ambos têm 40% de avaliações negativas). De resto, todos os líderes partidários estão em terreno negativo. Em particular, André Ventura (Chega) e Mariana Mortágua (BE), que têm 60% e 68% de avaliações negativas, respetivamente.Além destes - e ainda que não estejam em terreno positivo -, Nuno Melo (CDS) recupera dois pontos num mês (passando a ter 32% de avaliação positiva), Mariana Leitão (IL) está no mesmo patamar (32%), recuperando três pontos face a setembro. Em igual medida, Rui Tavares, do Livre, recupera o mesmo e passa a ter 36% de avaliação positiva em relação ao barómetro anterior (supera as apreciações positivas feitas ao desempenho de André Ventura, 33%).No entanto, apesar de estar com a avaliação em terreno negativo o presidente do Chega (partido que tem a segunda maior bancada parlamentar, com 60 deputados) continua a ser visto, pelos 651 entrevistados deste barómetro, como o líder da oposição. Ainda assim, há um mês Ventura era reconhecido nessa função por 60% dos inquiridos, descendo agora para os 54%. .Barómetro DN/Aximage. Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto.Em sentido inverso, José Luís Carneiro reforça algum apoio nos eleitores de PS e PSD/CDS e passa a ser visto como principal figura da oposição por 23% dos participantes deste barómetro. Mas, à semelhança do que acontecia em setembro, até os eleitores do PS continuam a ver Ventura como principal figura de oposição ao Governo. Na verdade, agora até são mais socialistas a pensar assim (42%) do que há um mês (39%). Carneiro só recolhe 40% junto do seu partido (mais 5 pontos percentuais do que em setembro).Conduta do Governo melhoraEste barómetro procurou ainda perceber que avaliação é feita quer à oposição, quer ao Governo. Neste campo, as respostas são claras: ambos melhoram, mas é o Executivo quem mais sobe.Olhando para os números de setembro, as avaliações de uma atuação “muito boa” ou “boa” estavam nos 31%. Agora, esse valor aumenta para os 49%. Já no que diz respeito à oposição, as melhorias são mais ligeiras, mas ainda assim visíveis. Segundo os dados de outubro, a oposição esteve “muito bem” ou “bem” para 42% dos inquiridos. Há um mês, essa avaliação era feita por 37% dos entrevistados.Ficha técnicaObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para o DN sobre intenção de voto intenção de voto legislativo, temas da atualidade política e eleições presidenciais.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4), A amostra consiste em 570 entrevistas realizadas em CAWI; 273 homens e 297 mulheres, 131 entre os 18 e os 34 anos, 155 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 129 para os 65 e mais anos; Norte 205, Centro 123, Sul e Ilhas 92, Area Metropolitana de Lisboa 150.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas para os indivíduos com 18 ou mais anos; entrevistas telefónicas - metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pela Aximage nos seus estudos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 23 e 27 de outubro de 2025.Taxa de resposta: 79,07%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,8%Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de Ana Carla Basílio..Barómetro DN/Aximage: Eleitores do PS dizem que Ventura lidera a oposição.Barómetro DN/Aximage: Portugueses chumbam tanto o Governo como a oposição .Barómetro DN/Aximage: Já não há só um líder da oposição, há dois