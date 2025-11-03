Autárquicas. PCP confiante em ganhar terceiro lugar na recontagem que avança esta terça-feira em Lisboa

Será feita esta terça-feira a recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa. O Tribunal Constitucional deliberou e em acórdão ordenou a “recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto”, depois de um recurso interposto pela CDU, e o processo avançará às 9h00 no Palácio da Justiça e dirigido por uma magistrada judicial.Na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, o Chega começou por estar à frente da CDU por uma diferença de 11 votos, segundo os resultados provisórios do dia do ato eleitoral, mas a assembleia de apuramento local reduziu para três a distância. Um acórdão do Tribunal validou um voto nulo para a CDU e anulou outro ao Chega, em Santa Maria Maior deixando o terceiro lugar a um voto de diferença. O recurso que o Chega apresentou para manter Ana Simões Silva eleita foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional e há uma dezena de votos de discrepância entre aquilo que é a ata eleitoral e o edital publicado. Por essa aproximação, e por ter sido uma freguesia onde a CDU teve mais votação do que o Chega, algumas fontes comunistas dizem estar animadas e confiantes com a possibilidade de manterem o segundo vereador em Lisboa, neste caso voltando a eleger Ana Jara ao lado de João Ferreira. Os comunistas acreditam ter hipótese de chegar ao terceiro lugar na votação, uma vez que viram votos anulados serem-lhe favoráveis, aproximando-os do Chega, confiando que mais alguns dos anulados possam ser válidos. Ainda assim, o PCP rejeitou tecer comentários a antecipar a recontagem.Como é sabido, o processo não ficará concluído, ainda assim. Os partidos têm direito a analisar os resultados e a colocarem objeções aos editais depois de publicados, o que, tendo em conta a proximidade de votos entre CDU e Chega pode bem acontecer. Ao que o DN pôde apurar, a Câmara de Lisboa só deverá avançar com a tomada de posse daqui a duas semanas, possivelmente 18 de novembro como data a ser apontada para o efeito.O social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que teve 33,95%. Moedas somou oito vereadores, Leitão seis. Em caso de ser a CDU a ter dois vereadores, passaria a haver força de bloqueio à esquerda, tendo Bruno Mascarenhas (Chega) o poder de desempatar. .Tribunal Constitucional rejeita recurso do Chega sobre recontagem dos votos numa freguesia de Lisboa.Lisboa. Recontagem de votos em São Domingos de Benfica avança na terça-feira e com presença de uma magistrada