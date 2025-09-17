Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Adriana Marques Silva é professora universitária.
Adriana Marques Silva é professora universitária.D.R.
Política

Autárquicas. Livre aposta em ter 10% de habitação pública em Faro e pede estudos sobre a Ria Formosa

Adriana Marques Silva procura que partido tenha pela primeira vez a eleição de um deputado e admite "dialogar" com o PS apesar de não ter havido coligação pré-eleitoral.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Faro
taxa turística
partido LIVRE
edição impressa
Ria Formosa
Autárquicas 2025
Adriana Marques Silva
habitação pública

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt