Ataques ao Governo vão marcar primeira rentrée de Mariana Leitão

A “incapacidade de aplicar reformas estruturais” que a Iniciativa Liberal (IL) aponta ao Executivo de Luís Montenegro vai marcar o discurso de Mariana Leitão, no evento ‘A’Gosto da Liberdade’, na noite de sábado, em Albufeira. A quinta edição da rentrée política dos liberais é a primeira da nova líder do partido, que se estreará a atacar a governação da AD em temas como o arrendamento, a liberdade de expressão e o aumento do número de funcionários públicos. Mariana Leitão, que sucedeu a Rui Rocha em julho, quer marcar diferenças em relação à coligação que está no poder, apresentando exemplos das reformas estruturais propostas pela IL “que são quase sempre chumbadas”. Em declarações ao DN, o vice-presidente dos liberais, Ricardo Pais Oliveira, realça que o PSD chumbou recentemente o Código Florestal simplificado e a reforma da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ”para eliminar sobreposições e ineficiências”.Em foco no discurso da líder da IL estará igualmente o relatório da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, revelado há duas semanas, no qual se ficou a saber a 30 de junho havia 760.728 postos de trabalho. “Apesar de apresentar um Ministério da Reforma do Estado, e de prometer fundir institutos, ou eliminar alguns, batemos agora um novo máximo histórico de funcionários públicos”, sustenta Ricardo Pais Oliveira, antecipando que Mariana Leitão irá vincar que “este Governo continua a aumentar o Estado, e a governar tal e qual o PS”, na medida em que esse acréscimo, numa altura em que muitos se estão a reformar, indica que só se pode falar numa “verdadeira reforma do Estado se aumentar a eficiência e se eliminarem redundâncias". Também se ouvirá falar em Albufeira da demora na liberalização do mercado de arrendamento, visível nas “dificuldades dos jovens que agora entraram no Ensino Superior conseguirem uma casa ou um quarto”. Para os liberais, “há muita coisa para resolver”, pois os proprietários “não sentem confianca em meter casas disponíveis no mercado, porque se correr mal depois não conseguem resolver o problema.Outro combate da IL que será apresentado por Mariana Leitão no ‘A’Gosto da Liberdade’ será a ameaça à liberdade de expressão que o partido considera decorrer da aprovação, com votos favoráveis do PSD e do Chega, de legislação que permitirá à Polícia Judiciária censurar conteúdos online sem intervenção de um juiz. “Existe um parecer da Ordem dos Advogados a dizer que isso é uma violação dos direitos, liberdades e garantias, e para nós é completamente inaceitável”, diz Pais Oliveira, salientando que, embora se trate da transposição de uma diretiva europeia, a “parte de não passar por um juiz foi uma opção portuguesa”..Convenção da IL. Mariana Leitão ganha com 73% de aprovação e sem votos contra