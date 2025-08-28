Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mariana Leitão assumiu a liderança da IL em julho.
Mariana Leitão assumiu a liderança da IL em julho.Foto: Leonardo Negrão
Política

Ataques ao Governo vão marcar primeira rentrée de Mariana Leitão

“Remendos” no lugar de reformas e ameaças à liberdade de expressão serão alguns dos temas principais do discurso da nova líder do partido.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Mariana Leitão
rentrée
edição impressa
IL

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt