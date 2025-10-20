Assembleia do Livre propõe agendamento de debate sobre Presidenciais até final de outubro

O Livre prepara-se para iniciar o debate interno sobre Presidenciais e irá apoiar um candidato, tal como o DN noticiara. A Assembleia do Livre propõe o agendamento de uma reunião até final de outubro. Os proponentes da moção a que o DN teve acesso salientam que “poderá não ficar delineada a posição do partido sobre o assunto, mas que, desejavelmente, a definição da forma de chegar a essa posição”. No mesmo documento, coloca-se a possibilidade de fazer “consulta a membros e apoiantes, cujos termos poderão ficar definidos nesse debate, ou outra solução consensual”. Como o DN havia noticiado, o partido, sem ter uma solução convergente de esquerda, pode levar o debate a referendo. Neste caso, sabe o DN, os nomes de António Filipe, Catarina Martins e António José Seguro seriam votados, mas isso não implica que o partido não apresente uma candidatura própria, um cenário perfeitamente plausível como o próprio Rui Tavares admitiu ao nosso jornal..Presidenciais: Livre longe de Seguro, Rui Moreira aproxima CDS de Marques Mendes . Seguro não é tido como um socialista agregador e no campo progressista, Catarina Martins é ex-coordenadora do Bloco de Esquerda e, tendo o BE ficado atrás do Livre nas Legislativas, há dúvidas sobre se a estratégia de associação faria sentido. A candidatura de António Filipe é vista como sendo de partido e, apesar do respeito pelo antigo deputado, há diferenças ideológicas, nomeadamente na política externa.A moção salienta ainda ser “fundamental que o partido tome uma decisão final até ao início de dezembro” para realizar uma eventual candidatura presidencial e os proponentes anotam que como “maior partido da esquerda em representação parlamentar (…) é fundamental que o Livre se pronuncie.”Na nota a que o DN teve acesso, relembram-se ainda os apoios a Sampaio da Nóvoa em 2016 e Ana Gomes em 2021, referindo que ambas foram as mais votadas no seu “campo ideológico”, apesar de batidas por Marcelo Rebelo de Sousa..Presidenciais 2026. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida a Belém.Rui Tavares ao DN: "Por José Luís Carneiro existiriam mais coligações com o Livre"