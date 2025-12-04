Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Filipe entregou assinaturas no Tribunal Constitucional.
António Filipe entregou assinaturas no Tribunal Constitucional.FOTO: RODRIGO ANTUNES/LUSA
Política

António Filipe formaliza candidatura presidencial em defesa dos direitos fundamentais

O antigo deputado do PCP afirmou que quer "agregar as vontades de quem se identifique com os valores da Constituição, com os valores do 25 de Abril, e os quer ver efetivados".
DN/Lusa
António Filipe formalizou esta quinta-feira, 4 de dezembro, a sua candidatura presidencial no Tribunal Constitucional, com a entrega de 12.888 assinaturas, e apresentou-se como um candidato pela mudança, em defesa da concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição.

Em declarações, à saída do Palácio Ratton, em Lisboa, o antigo deputado do PCP afirmou que quer "agregar as vontades de quem se identifique com os valores da Constituição, com os valores do 25 de Abril, e os quer ver efetivados". 

António Filipe esteve acompanhado pela sua mandatária nacional, Sofia Lisboa, pela mandatária distrital, Tânia Mateus, por dirigentes dos partidos que apoiam a sua candidatura, Pedro Guerreiro, do PCP, e Heloísa Apolónia, do PEV, e também por Isabel Camarinha, ex-secretária-geral da CGTP.

"Entregámos 12.888 assinaturas e a candidatura está formalizada", referiu António Filipe, agradecendo a todos os cidadãos que subscreveram a sua candidatura.

O antigo deputado, jurista, membro do Comité Central do PCP, de 62 anos, apresentou-se como um candidato que "quer a mudança, de agregação de vontades, para que, nos termos previstos na Constituição, os direitos fundamentais dos cidadãos possam ser efetivados".

António Filipe destacou "os direitos dos trabalhadores, o direito dos jovens, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação".

"Creio que é um dever do Presidente da República fazer tudo o que está dentro das suas atribuições constitucionais para que haja uma mudança, para que os portugueses não se sintam injustiçados, não empobreçam a trabalhar, e não sintam a tentação de querer emigrar como forma de resolver os seus problemas", considerou.

"Nós queremos que os portugueses possam viver aqui com melhores condições de vida, e esta é uma candidatura que lutará por essa mudança", reforçou.

Presidenciais. Das "vacuidades" sobre a greve geral à Ucrânia, tudo separou António Filipe e Gouveia e Melo
António Filipe e Cotrim de Figueiredo divergem sobre quase tudo, da saúde à lei laboral
Tribunal Constitucional
António Filipe
Presidenciais 2026

