Eurodeputada diz que PSD não deve ser visto como um adversário do CDS-PP.
Eurodeputada diz que PSD não deve ser visto como um adversário do CDS-PP.FOTO: Paulo Spranger
Política

Ana Miguel Pedro: “É um grande sinal termos mais duas mulheres vice-presidentes no CDS-PP”

Deputada no Parlamento Europeu desde 2024, é um dos símbolos da renovação no núcleo duro dos centristas. E ajuda a elevar para quatro o número de mulheres entre os sete “vices” de Nuno Melo.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Nuno Melo
Parlamento europeu
CDS-PP
Ana Miguel Pedro
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt