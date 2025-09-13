Alexandra Leitão quer estudo sobre carga turística em Lisboa

Alexandra Leitão foi uma das oradoras de um dos painéis da Convenção Autárquica Nacional do PS, durante o qual falou da questão emergente da habitação, mas apontou também a necessidade de se fazer uma reflexão sobre a questão do turismo em Lisboa depois da tragédia que matou 16 pessoas na capital. Para a cabeça de lista candidata pela coligação PS/Livre/BE/PAN à Câmara de Lisboa, "tendo em conta a terrível tragédia que aconteceu em Lisboa" e em respeito pelas vítimas, é preciso "restaurar a confiança das pessoas nas infraestruturas da cidade, aqui concretamente infraestruturas de mobilidade, e encontrar soluções alternativas para aqueles elevadores que vão ficar fechados"."Este debate sereno, que é preciso fazer sobre as infraestruturas, tem a ver exatamente com essa carga que as infraestruturas têm", explicou.Alexandra Leitão deixou claro que não estava a afirmar "que a carga é de mais ou que é de menos". "É preciso estudo de carga do turismo na cidade de Lisboa em muitas coisas, no saneamento, na higiene urbana e também nas infraestruturas, todas elas, incluindo as de mobilidade", defendeu.Sobre a possibilidade de ter sido feita uma escolha de um cabo com núcleo de corda de plástico, que poderia ter propiciado o acidente, a socialista escusou-se "a pronunciar sobre matérias de natureza técnica" que desconhece."É preciso esclarecer tudo, é preciso apurar responsabilidades em honra, antes de mais, à memória das vítimas e às vítimas, mas de mim não me ouvirão dizer mais do que isso", enfatizou, referindo ser preciso "apurar responsabilidades.""A oposição na Câmara Municipal de Lisboa pediu um conjunto de documentação que até ontem ainda não tinha chegado, toda ela, isso é que é importante saber, com calma, com serenidade, não é para mais do que isto, para que se evite, para que não torne a acontecer e para restaurar a confiança dos lisboetas nas suas infraestruturas", apontou..Elevador da Glória. Norma europeia prevê adiantar 21 mil euros por cada morte. Portugal não a aplica.Alexandra Leitão acusa Moedas de fazer “exercício de desculpabilização” sobre acidente no Elevador da Glória