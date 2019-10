Vitória de Costa confirma PS como partido excepcional num centro-esquerda em crise

Pode até ter exagerado o The Guardian quando falou de Portugal como "o farol da social-democracia europeia", mas a verdade é que com a vitória deste domingo, segundo as previsões das três televisões, António Costa, com perto de 40% dos votos, confirma-se como um dos mais importantes líderes do centro-esquerda da União Europeia, onde a contar com o português só há oito primeiros-ministros desta área política que no Parlamento Europeu junta socialistas, sociais-democratas e trabalhistas. Aliás, se não tivesse sido a vitória de Mette Frederikssen já este verão na Dinamarca, e os chefes de governo rosa seria tão minoritários como o são as monarquias no quadro da União Europeia, apenas sete em 28 Estados-membros.

Pedro Sanchez e António Costa, líderes numa Península Ibérica bastião rosa © Reuters

Dos chamados cinco grandes da Europa (seis se incluirmos a Polónia), apenas a Espanha conta neste momento com um primeiro-ministro socialista, Pedro Sanchez, vencedor das legislativas de abril com 23% dos votos, insuficientes para formar governo e daí nova ida às urnas já em novembro. É certo que em outros dois dos grandes da UE, Alemanha e Itália, o centro-esquerda tradicional também participa no governo mas como parceiro júnior, no primeiro caso em franca queda eleitoral e no segundo tentando aproveitar uma crise política à direita para fazer milagres com os escassos 22% que obteve nas eleições do ano passado.

Os perto de 40% de votos do PS reforçam o protagonismo de Costa no seu campo político, pois destacam-se também no panorama geral. É certo que em 2017 no Reino Unido o Partido Trabalhista, embora perdendo para os conservadores, obteve 40%, mas todas as sondagens mostram que em novas eleições obterá muito menos, com Jeremy Corbyn a pagar pela sua indecisão como lidar com o brexit. E os 55% do Partido Trabalhista maltês, de Joseph Muscat, contam pouco dada a dimensão do seu país, o mais pequeno dos 28 tanto em área como em população.

Mette Frederikssen, primeira-ministra dinamarquesa e o mais recente rosto dos líderes de sucesso do centro-esquerda © Reuters

Portugal e Espanha, Malta, também Eslováquia e Roménia, e depois o bloco composto por Dinamarca, Suécia e Finlândia. Ora, para se perceber a excecionalidade da força eleitoral do PS nada como olhar para o trio nórdico. Nestes países que sim, muito mais do que Portugal, costumam ser apontados como o farol da social-democracia europeia Mette Frederikssen é primeira-ministra mas obteve apenas 21,5% em junho, Antti Rinne governa na Finlândia mas o seu partido ficou-se pelos 17,7% nas últimas eleições e Stefan Lofven lá conseguiu 28,3%, que parece bom mas está muito longe dos mais de 50% que os sociais-democratas suecos chegaram a obter e mesmo dos 40% ou mais que registaram durante quase todo o século XX.