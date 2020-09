Rui Rio. "Qual o objetivo de aumentar o salário mínimo? Aumentar o desemprego?"

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu esta tarde que o salário mínimo não deve aumentar este ano questionando "qual o objetivo do governo em aumentar o salário mínimo". "Aumentar o desemprego, aumentar as falências?", questionou Rui Rio, lembrando o Governo de José Sócrates que aumentou os salários em 2009, para posteriormente os cortar.

Dizendo-se favorável ao aumento do salário mínimo, mas não numa situação de dificuldade económica como a que se vive presentemente, Rio sublinhou: "Não é agradável dizer isto que estou a dizer, não rende um voto". E insistiu com António Costa. "Acha sensato agravar os custos das empresas dessa maneira?", questionou, numa intervenção onde começou por afirmar que a "prioridade tem de ser dada às empresas".

Num formato que, ao contrário do que acontecia nos debates quinzenais, não prevê a resposta imediata do primeiro-ministro (que só responde no fim ao conjunto de intervenções de todos os partidos) foi Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, a responder logo de seguida a Rui Rio: "Não esperava esse contributo do PSD".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jerónimo de Sousa também não deixou Rio sem resposta: "Disse que não ganha um voto. Ai não, que não ganha, ganha os votos do grande capital que está à espera dessas verbas para encher os bolsos à custa dos trabalhadores".

Sobre o plano que esta tarde está a discussão, Jerónimo defendeu que repete as orientações políticas que "fragilizaram" o país ao longo dos anos, não dando resposta aos direitos dos trabalhadores e à valorização dos rendimentos. O secretário-geral comunista deixou o caderno de encargos do partido - proibição de despedimentos, aumento geral dos salários e do salário mínimo em particular, controlo público do Novo Banco, controlo público dos CTT, contratação de profissionais para a escola pública, entre outros.

Já Catarina Martins, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, começou por lembrar o fim dos debates quinzenais e centrou-se no que disse serem os temas urgentes para o país. A começar pelo número de médicos no Serviço Nacional de Saúde, "menos do que no início da pandemia", num contexto em que as contratações previstas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2020 "pura e simplesmente não foram feitas".

A líder do BE sublinhou o crescente desemprego e a pobreza para defender que é preciso garantir proteção ao emprego.

Catarina Martins terminou a intervenção a lembrar que faltam duas semanas para a entrega do Orçamento do Estado para 2021, sobre o qual "nada se sabe". E acabou a dizer que o país precisa de pensar o longo-prazo, mas também de resolver as urgências que se lhe colocam no imediato.

Antes, António Costa abriu o debate parlamentar voltando a apelar ao contributo de todas as forças políticas, dos parceiros sociais, das autarquias, para que os fundos europeus sejam aplicados de forma eficiente. "É preciso acelerar o futuro", afirmou o primeiro-ministro, defendendo que "não podemos regressar a onde estávamos em fevereiro".

Costa enunciou três prioridades do plano estratégico: "responder às vulnerabilidades sociais", onde cabe o reforço do Serviço Nacional de Saúde, as respostas habitacionais e a integração dos territórios de exclusão; "aumentar o nosso potencial produtivo", investindo nas qualificações e na modernização do ensino; e, terceira prioridade, "assegurar um território mais competitivo externamente e mais coeso internamente", onde cabe a reforma da floresta ou o reforço das ligações transfronteiriças.

O Parlamento debate esta tarde o Plano de Recuperação e Resiliência para a próxima década. O documento foi apresentado por António Costa aos partidos com assento parlamentar, na última segunda-feira, e foi recebido com críticas, mas também com a disponibilidade dos partidos para dar contributos para a estratégia de recuperação económica.

O plano, definido pelo Governo incorporando a visão estratégica para o país que foi delineada por António Costa Silva, visa definir o destino dos futuros fundos comunitários no período de recuperação pós-pandemia covid-19. Foi dividido em três grandes áreas - resiliência, transição climática e transição digital.

De acordo com a agência Lusa, para a resiliência, que junta as vulnerabilidades sociais, o potencial produtivo e a competitividade e coesão territorial, o Governo prevê, no esboço inicial do documento, um investimento de sete mil milhões de euros, mais de metade do total, sendo que a maior parcela - 3200 milhões de euros - será aplicado no Serviço Nacional de Saúde, na habitação e em respostas sociais.

Para o potencial produtivo, que agrega o investimento e inovação com qualificações profissionais, estão destinados 2500 milhões de euros. Já para a competitividade e coesão territorial estão previstos 1500 milhões de euros.

Para a transição climática, o plano prevê um investimento de 2700 milhões de euros e para a transição digital estão alocados três mil milhões, divididos entre as escolas, as empresas e a administração pública.

Para já, este é um primeiro debate (pedido pelo Governo) sobre o plano, que será apresentado em meados de outubro à Comissão Europeia.

Em atualização