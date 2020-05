Rui Rio pede a demissão de Centeno. "Não tem condições para continuar"

PSD, BE e CDS-PP mantêm dúvidas sobre falha na informação a Costa de injeção no Novo Banco

O presidente do PSD pediu, esta quarta-feira, a demissão do ministro das Finanças. Para Rui Rio, não há condições para Mário Centeno continuar no Governo, depois da polémica transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco, sem que fosse conhecida a auditoria prometida pelo primeiro-ministro, António Costa.

Numa publicação feita no Twitter, durante esta tarde, o líder do maior partido da oposição diz que o ministro ficou ainda mais fragilizado depois da audição parlamentar de hoje, considerando que Centeno foi desleal para com António Costa.

"Se estava mal, com esta prestação na AR, Centeno ainda ficou pior. Não tem condições para continuar! Mal vai um PM que mantém um Ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do PR, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o PM anunciou", escreveu Rui Rio na rede social.

No parlamento,​​​​​ dirigindo-se aos jornalistas, o líder do PSD reforçou o que tinha publicado momentos antes no Twitter, repetindo as críticas ao ministro das Finanças.

Rio voltou a dizer que Centeno "não foi leal" a António Costa e que depois do que se passou hoje no parlamento, "a bancada do PS já não o defendeu", e da "crítica pública do Presidente da República", o primeiro-ministro não tem alternativa se não demitir o responsável pela pasta das Finanças. "Era o que eu faria no lugar do primeiro-ministro", sublinhou.

O silêncio do primeiro-ministro "não pode ser ad aeternum"

Afirmou que o governante "já não estava bem e hoje ficou manifestamente pior" na Assembleia da República quando "disse que seria irresponsável não se pagar e esperar pela auditoria", o que é defendido, recordou Rio, por Costa, que tem o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa nesta matéria.

Diz ainda que compreende o silêncio de Costa "durante algum tempo se for para ver o que vai fazer". "O silêncio não pode ser ad aeternum. O senhor primeiro-ministro fala quando entender. Se demorar muito eu deixo de entender."

Rui Rio afirmou que terá um "juízo negativo" em relação a António Costa caso o ministro das Finanças continue em funções "face ao que aconteceu. "Se eu estivesse no lugar dele, se ele não se demitisse seria demitido", reforçou o presidente do PSD.

