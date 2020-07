Quando Salazar, o "sabichão de Coimbra", foi entrevistado por António Ferro

Em dezembro de 1932, António Ferro publicava no Diário de Notícias cinco entrevistas com Salazar. O DN republica 50 anos após a morte de Salazar, a 27 de julho de 1970, as primeiras declarações do chefe de governo, aquelas que explicaram então ao que vinha o governante que iria recuperar as finanças do país e o que viria a ser o salazarismo durante as próximas décadas.