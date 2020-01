Jardim impugnou eleições. Caderno eleitoral da Madeira é "ilegal"

Alberto João Jardim impugnou as eleições diretas do PSD na Madeira

Rio queixa-se de deputados do PSD/Madeira à Jurisdição do partido

"O caderno eleitoral que está aqui [Madeira] a servir de base é ilegal", disse o também mandatário regional da candidatura de Rui Rio. Jardim informou: "Já está na mesa de Santa Luzia e vou neste momento já impugnar as eleições para Lisboa".

"Acho isto um episódio lamentável porque o PSD aqui está a dar um ar perante o país de continuar-se no tempo das 'chapeladas' e da Francisquinha que paga 200 quotas a um. Isto não é um partido assim", argumentou.

O ex-líder social-democrata madeirense, que esteve à frente do partido cerca de quatro décadas, sustentou que a situação "tem que entrar nos eixos, já começou a nível nacional, tem que começar a nível regional". Alberto João Jardim considerou que esta é "obviamente uma forma de tornar mais transparentes os processos eleitorais nos partidos".

"E acho bom que se faça em todos os partidos para cada indivíduo ser responsável pela sua militância, não haver mais o poder do dinheiro dentro dos partidos", sublinhou.

A polémica surge devido a uma divergência em matéria de contabilização do número de militantes na Madeira relacionada com o modo de pagamento das quotas.

Segundo um regulamento de quotizações aprovado pelo Conselho Nacional do partido em novembro, este só poderá ser feito por multibanco (através de referência aleatória), cheque, vale postal (apenas autorizado para militantes com 60 anos ou mais), débito direto, cartão de crédito ou MB Way.

A maioria dos militantes na Madeira paga as quotas diretamente na sede, sendo que apenas 104 cumprem os requisitos do novo regulamento. Jardim rejeitou a argumentação do atual presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, de que os processos eleitorais decorrem da mesma forma na Madeira há 40 anos, invocando a autonomia estatutária.

"Não é verdade, porque este regulamento só vem de agora. Nunca foi assim, porque eu fui sempre o candidato único até 2012" e chegou à conclusão "que era uns a pagar quotas de outros".

"Um partido não pode andar à mercê do poder do dinheiro e, portanto, tem que se encontrar um processo, que foi encontrado agora a nível nacional, de cada militante ser responsável pelo pagamento da sua quota", realçou.

Para o antigo líder madeirense, se não houver este processo, "quem tem mais dinheiro é que ganha eleições dentro dos partidos". "Essa de dizer que sempre foi assim é um 'bluff'", vinca, assegurando que "nunca foi assim" durante a sua liderança.

Também aponta que "não gostaria que o PSD nacional" tivesse a ideia de que a Madeira foi "tomada por organizações secretas". Jardim garante que não está "em confronto direto" com a liderança regional do PSD/Madeira, acrescentando rejeitar que o partido "seja governado por dinheiro".

"Gostaria que [as eleições] não fossem uma aldrabice", enfatiza, instando quem discorda da sua decisão a "ir para tribunal".

O caso concreto da Madeira promete ensombrar a votação para a liderança do partido, já que o PSD/Madeira insiste que podem votar hoje 2.500 militantes, apesar de a secretaria-geral contabilizar pouco mais de cem com quotas pagas à luz do novo regulamento.

A divergência entre a estrutura regional e nacional está no modo de pagamento das quotas, que deve permitir a identificação do militante, enquanto a maioria na Madeira paga as quotas diretamente na sede, em numerário, tendo o Conselho de Jurisdição Nacional -- o 'tribunal' do partido -- reiterado que "os regulamentos aprovados não preveem exceções".

Problema é para resolver depois, diz Rio

O candidato à liderança do PSD Rui Rio apelou à participação na votação para as diretas do partido, na altura de votar, afirmando que a eventual impugnação ou irregularidade das eleições na Madeira é "um problema para resolver depois".

"Vamos acreditar que as coisas vão correr bem e que só há um problema focado na Madeira que está mais do que clarificado e será tratado nos órgãos próprios", afirmou.

O social-democrata vincou que "as regras vão ser cumpridas e que, "se em algum sítio ou circunstância não forem, há órgãos próprios para obrigar ao cumprimento". "O que pode acontecer é -- e espero que não -- isto levar a recursos", alertou. Rui Rio apelou ainda à participação dos militantes.

"Segundo me disseram à entrada, [a participação] está a ser muito grande, ou seja, os militantes estão a votar em grande escala", disse.

Montenegro esperançoso na vitória

Também na hora de votar, Luís Montenegro disse ter uma "forte expectativa" de vencer à primeira volta as eleições diretas que se disputam este sábado, afirmando que o país precisa de uma oposição "forte e vigilante".

"Da minha parte, estou entusiasmando com a expectativa que tenho de podermos vencer à primeira volta estas eleições", disse Montenegro, adiantando que aguarda com "muita serenidade e tranquilidade" o veredicto dos militantes.

O antigo líder parlamentar do PSD chegou às 14:30 à Junta de Freguesia de Espinho, no distrito de Aveiro, acompanhado pela mulher e aguardou cerca de meia hora na fila para exercer o seu direito de voto.

À saída disse aos jornalistas estar "muito satisfeito" pela campanha "esclarecedora e motivadora" que fez, lamentando que este ato eleitoral seja marcado por "uma participação à partida muito inferior àquilo que é normal".

Questionado sobre a divergência quanto ao número de militantes aptos a votar na Madeira, relacionada com o modo de pagamento das quotas, Montenegro mostrou estar preocupado com aquilo que disse ser uma "indefinição relativamente a algumas matérias que têm a ver com a organização do ato eleitoral", mas afirmou não querer perturbá-lo com qualquer consideração.

O candidato à liderança do PSD destacou ainda que espera que o partido saia destas eleições "mais unido, mais motivado, mais mobilizado", para poder cumprir a tarefa de ser hoje o principal partido da oposição e amanhã a alternativa política que pode dar a Portugal outro governo.

"Qualquer que seja o resultado, aquilo que importa hoje é que haja um vencedor e que esse vencedor seja o PSD e a democracia portuguesa", frisou, afirmando que o país "precisa de uma oposição forte, vigilante, atuante no trabalho de escrutínio de fiscalização da ação do Governo".

Montenegro assumiu ainda que caso seja vencedor conta com todos os militantes, anunciando que pretende incluir nos corpos diretivos do PSD colegas que apoiaram outras candidaturas.

Pinto Luz apela à união

Miguel Pinto Luz apelou a que "o maior número de militantes possa votar" e pediu que, depois das diretas, todos se unam em torno de um projeto e das próximas eleições.

Em declarações aos jornalistas, antes de votar em Cascais nas eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD, Pinto Luz assegurou que, caso haja uma segunda volta e ele não seja um dos dois candidatos mais votados, se remeterá ao silêncio.

"Sou um homem de palavra. Já o disse e repito, no caso da existência de uma segunda volta remeter-me-ei ao silêncio. Mas aguardo com expectativa porque conto ir à segunda volta ou ganhar", afirmou Pinto Luz, que foi o último dos três candidatos à liderança do PSD a votar, cerca das 16:00.

Questionado se teme que, após as eleições, se mantenham as divergências internas, o candidato relativizou. "Há sempre divisões, clivagens, mas é bom, num partido como o PSD, que haja diferentes visões da sociedade. Depois das eleições temos que nos unir à volta de um projeto, à volta das próximas eleições, que os portugueses precisam de nós", afirmou.

Cerca de 40 mil militantes do PSD com quotas em dia podem votar hoje nas eleições diretas para escolher o presidente do partido, numa disputa a três entre o atual detentor do cargo, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Se nenhum deles obtiver hoje mais de 50% dos votos, a segunda volta realiza-se daqui a uma semana, dia 18, entre os dois candidatos mais votados, o que seria inédito no PSD. O vice-presidente da Câmara de Cascais salientou que "hoje é um dia especial", em que "os militantes do PSD falam mais alto".

"A expectativa é aguardar que o maior número de militantes possa votar, já que tínhamos um caderno eleitoral tão curto, tão enxuto, aliás o mais enxuto da história da democracia dentro do PSD", apontou.

Com as novas regras de pagamento de quotas, o universo eleitoral encurtou-se em cerca de 30 mil militantes em relação às diretas de há dois anos, quando foi de 70.692, mas acabaram por votar apenas 42.655, cerca de 60% do total.

Pinto Luz disse aguardar "com respeito e expectativa" pelo voto dos militantes: "Os militantes vão dizer quem querem que esteja a liderar o PSD a partir de hoje à noite, a questão que se coloca é entre um projeto do passado e um de futuro", afirmou.

Questionado sobre o que trouxe a sua candidatura à campanha interna, o autarca e antigo líder da distrital de Lisboa começou por dizer "contemporaneidade e frescura". "Uma campanha reformista que nenhuma das candidaturas apresentou, algum inconformismo, acabar com o cinzentismo", acrescentou.

E ainda que não saia vencedor disse acreditar que a sua candidatura "serviu para abrir o partido como um todo"."Esse cinzentismo terá um fim e o fim será hoje", afirmou.

Pinto Luz lamentou que na campanha não se tenham discutido os programas eleitorais, nem se tenham realizado mais debates entre os candidatos, mas disse esperar que o PSD aprenda "para o futuro.

Sobre as divergências entre a direção nacional e a estrutura regional do PSD-Madeira quanto ao número de militantes com quotas em dia, Pinto Luz disse ter pedido "recato sobre o tema" e por isso também não fez comentários.