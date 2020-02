PS saúda "retoma" do diálogo cordial com o CDS e fim de uma relação "cristalizada"

Carlos César assumiu esta posição no final de uma reunião de cerca de uma hora com a nova direção do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, que decorreu na sede nacional do PS em Lisboa.

"Tivemos especial gosto nesta reunião porque representou a retoma de um relacionamento cordial e atento aos valores da cooperação dos partidos com raiz democrática e com tradição na vida política portuguesa - uma relação que é muito importante que perdure. Na verdade, o CDS é um partido que, pela sua história, pelo seu posicionamento ao longo das últimas décadas, foi muito decisivo em vários momentos da vida política portuguesa", salientou o presidente do PS.

Mas Carlos César foi mais longe na sua apreciação política e falou mesmo sobre o processo de "transição" verificado recentemente entre os democratas-cristãos.

"Esta reunião teve o mérito de reabrir o diálogo com uma perspetiva saudável, embora com uma consciência das diferenças, que são naturalmente muitas. Mas há uma coisa que PS e CDS parecem muito unidos: O envolvimento conjunto em matérias que dizem respeito à defesa do país no exterior e às matérias de interesse nacional no geral", disse.

Segundo o ex-presidente do Grupo Parlamentar do PS, "em boa verdade, há uma transição".

"A capacidade de interlocução do CDS com partidos como o PS estava cristalizada e agora não está sequer crispada", sustentou.

De acordo com o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, para o PS, "o CDS é também muito importante no plano da persuasão que o país continua a ter necessidade no plano externo, por exemplo no momento em que se discute o Orçamento Plurianual da União Europeia (2021/2027)".

"É importante que forças como o CDS sejam capazes de entrar nesta interlocução de no plano externo representar os interesses nacionais. PS e CDS devem conservar pontos de diálogo e privilegiar a cooperação nos domínios que mais interessam ao país. Estamos numa fase positiva que importa valorizar", completou Carlos César, tendo ao seu lado o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e a líder da JS, Maria Begonha.