Proposta do PSD para reduzir despesa chumba. Descida no IVA da luz em risco

A proposta do PSD para baixar os custos dos gabinetes ministeriais foi chumbada na especialidade, nas votações do Orçamento do Estado para 2020 que estão a decorrer, na tarde desta segunda-feira, na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças. A proposta teve o voto contra do PS, a abstenção do BE, PCP e PAN, e o voto favorável do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal.

O PSD propunha uma redução de 21,7 milhões de euros nos orçamentos dos gabinetes dos vários ministérios, que ficaria assim nos 51,5 milhões de euros.

Esta era uma das propostas que o PSD apresentou como uma compensação à redução do IVA da eletricidade para consumo doméstico para os 6%, a partir de 1 de julho de 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda esta manhã, o deputado Duarte Pacheco, um dos coordenadores do PSD em matéria de Orçamento, disse à agência Lusa que os sociais-democratas querem que as contrapartidas para compensar a descida do IVA da luz para consumo doméstico sejam votadas antes da redução da taxa de 23 para 6%, uma medida que os sociais-democratas estimam ter um custo de 175 milhões de euros em 2020. Em causa está o corte de 21,7 milhões de euros em gabinetes ministeriais e 98,6 milhões em consumos intermédios (e que implicaria ainda uma redução do saldo orçamental até 97,4 milhões de euros).

Duarte Pacheco sublinhou que, se não forem aprovadas as propostas que estão em cima da mesa para criar receita alternativa - "ou outras semelhantes" - o PSD "agirá em conformidade". Ou seja, a proposta para a descida do IVA poderá nem chegar a votação.

Ora, os 21,7 milhões de compensação acabaram de ficar pelo caminho, faltando agora votar a redução de quase 100 milhões em consumos intermédios - uma medida que tem chumbo quase garantido dado que, além da oposição do PS, também o Bloco de Esquerda já veio dizer que não aprova "cortes cegos".

Em atualização