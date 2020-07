Portugal vai receber 15,3 mil milhões de euros a fundo perdido

"Acho que o acordo alcançado é um bom acordo, ficou no limite daquilo que faria que com que este fundo não fosse um fundo suficientemente robusto para responder a esta primeira fase da crise. E, na combinação entre empréstimos e subvenções, acho que ficaremos com um fundo que terá 700 mil milhões de euros. É de qualquer forma um passo histórico ser constituído um fundo desta natureza com base na emissão de dívida pela Comissão", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro, que falava em Bruxelas antes do início formal do quarto dia de Conselho Europeu dedicado ao plano de relançamento da economia europeia face à crise da covid-19, salientou que "algo que é importante é que, nesta redução significativa do montante global do Fundo", a nível de transferências a fundo perdido "foi possível no essencial proteger aquilo que eram os envelopes nacionais".

"E, portanto, salvo alguma peripécia na tarde de hoje, aquilo com que podemos contar relativamente ao Fundo de Recuperação, no que respeita a Portugal, nas suas diferentes dimensões, é com uma verba de 15,3 mil milhões de euros, que tem execução prevista entre janeiro de 2021 e 2026", indicou.

Assumindo que esta é "uma verba que impõe enorme responsabilidade" e dá uma "oportunidade muito significativa ao país para responder com energia à crise económica muito profunda", dando-lhe uma "capacidade de resposta" que de outra forma Portugal não teria, António Costa explicou que o país 'perdeu' agora no Fundo face à diminuição do seu montante será 'compensado' no orçamento da União para 2021-2027, a 'maratona' negocial que se segue.

Explicando que, da proposta inicial da Comissão, de um Fundo de 750 mil milhões de euros, com 500 mil milhões a serem desembolsados na forma de subvenções [transferências a fundo perdido], passou-se para um Fundo de 700 mil milhões com 'apenas' 390 mil milhões de euros em transferências (um corte de 110 mil milhões, aproximadamente 20%), Costa apontou que os envelopes nacionais acabaram por ser apenas "marginalmente" atingidos.

"O pacote financiava um conjunto de programas, uns que têm dimensão nacional, outros que têm gestão centralizada, pela Comissão", tendo os cortes incidido sobretudo nestes últimos, e "por isso atingiram só marginalmente os programas nacionais".

"No nosso caso concreto, há uma diferença de cerca de 400 milhões de euros entre aquilo que era a versão inicial e a versão atual. Esses 400 milhões de euros, diga-se de passagem, temos mecanismos de compensação, não agora aqui no «Next Generation» [o Fundo de Recuperação], mas no Quadro Financeiro Plurianual", indicou.

Por outro lado, acrescentou, como houve uma redução dos descontos, e Portugal também paga esses 'rebates', a contribuição será menor, "pelo que a diferença líquida será não de 400 milhões de euros, mas 230 milhões de euros", montante esse que será então compensado de forma própria no orçamento da União para os próximos sete anos.