Portugal e Espanha afastam novo fecho de fronteiras. "É mais responsabilidade individual"

Nevoeiro atrasou, mas cimeira com Costa e Sanchez já começou

Os chefes dos governos de Portugal e Espanha afastaram hoje a possibilidade de um novo encerramento das fronteiras, sublinhando a necessidade de mais responsabilidade individual no combate à pandemia covid-19.

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que não se justifica encerrar as fronteiras e defendeu, na conferência final da Cimeira Luso-Espanhola, na Guarda, que atualmente o que se exige é "mais responsabilidade individual".

"Não contemplamos em absoluto o fecho das fronteiras", disse também o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, clarificando que as medidas que vierem a ser tomadas serão em conjunto com Portugal e os restantes estados membro da União Europeia.