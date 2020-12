Pedro Santana Lopes ganha força no PSD para Lisboa

Pedro Santana Lopes é cada vez mais um nome provável como candidato social-democrata às eleições autárquicas para a Câmara Municipal de Lisboa.

A notícia é avançada esta quarta-feira à noite pelo Jornal de Notícias. O nome do ex-primeiro-ministro está atualmente a ser "equacinado" pelo PSD para ser para ser cabeça de lista por Lisboa nas eleições municipais do próximo ano, escreve o JN, citando fonte social-democrata.

Santana Lopes estará já a fazer as pazes com o seu antigo partido e, escreve ainda o JN, até jantou esta quarta-feira com Rui Rio, líder dos sociais democratas, num restaurante da capital.

Horas antes, Santana Lopes publicara, no Facebook, uma fotografia de quando ganhou a Câmara lisboeta, há 19 anos.

Pedro Santana Lopes saiu do PSD em 2018 para fundar o partido Aliança, de onde se desvinculou já este ano, depois do segundo Congresso, a 26 de setembro.