Parlamento chumba contrapartidas. PSD retira proposta para a descida do IVA para os 6%

O PSD retirou a proposta que previa a diminuição da taxa de IVA de 23% para os 6%.

A decisão foi anunciada depois de terem sido chumbadas as contrapartidas que o PSD tinha proposto para compensar a descida do IVA, pelo voto contra do PS e PAN, a abstenção do PCP e CDS e o voto favorável do PSD, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Chega.

Também a data de entrada em vigor - 1 de outubro de 2020 - foi chumbada, com os votos contrários do PS, PCP e PAN, a abstenção do CDS e o voto a favor do PSD, BE, Iniciativa Liberal e Chega.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas o PSD ainda não desistiu e sublinhou - e já o reafirmou depois - que só a proposta de decréscimo de IVA é retirada, o que não acontece nem com a data, nem com as contrapartidas, o que significa que estas duas alíneas, chumbadas esta noite na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, podem ser avocadas para plenário para que a votação se repita. Duarte Pacheco disse esperar que o "bom senso" prevaleça até final da votação.

Também a proposta do PCP que previa o decréscimo - imediato - do IVA da eletricidade para os 6% foi chumbada, contando com os votos favoráveis do PCP e BE, a abstenção do PSD, Iniciativa Liberal e Chega e o voto contra do PS, CDS e PAN.

Nesta altura, a única hipótese de ainda ser aprovada uma baixa do IVA para os 6% implicaria que a proposta do PCP, indo novamente a votos no plenário de quinta-feira, fosse aprovada. Um cenário que só é possível se o PSD mudar o seu sentido de voto da abstenção para voto favorável - o que justifica a esperança que os sociais-democratas ainda demonstraram. Mas só isso não chegará: é preciso que um dos partidos que esta noite votou contra a medida altere o seu sentido de voto, dado que PS, CDS e PAN juntos têm 117 deputados, formando maioria no Parlamento.

Nesta circunstância, o PSD poderia então avocar novamente a data de 1 de outubro para a entrada em vigor da medida, esperando que o PCP mudasse o seu sentido de voto - uma espécie de contrapartida -, viabilizando assim a proposta dos sociais-democratas. Mas a possibilidade de este cenário se concretizar parece bastante remota.

Pelo caminho, nas votações desta noite, ficou também a proposta do Bloco de Esquerda que reduz o IVA da eletricidade para os 13% este ano e para 6% em 2023, no final da legislatura. A medida teve o voto contra do PS, PAN e CDS, a abstenção do PSD e a aprovação do PCP e Iniciativa Liberal. Esta quinta-feira os bloquistas vão chamar a proposta novamente a plenário.

Na redução da taxa de IVA do gás natural também o PSD votou contra.

Em atualização