Operação Marquês. MP acusa SIC de desobediência ao divulgar interrogatórios

José sócrates já está a ser ouvido na fase de instrução do processo.

Procuradora-geral da República desagradada com SIC e CMTV

Divulgação de vídeos de interrogatórios "abala os fundamentos do Estado de Direito Democrático"

A Procuradoria-Geral da República já requereu a abertura do processo de instrução relativamente ao processo em que a estação de televisão da SIC é acusada por ter divulgado os interrogatórios feitos a José Sócrates, ex-primeiro-ministro, no âmbito da Operação Marquês. Os arguidos vão agora ser pronunciados e notificados.

Em resposta ao DN, a PGR confirma que "o inquérito relativo à SIC, cuja investigação foi dirigida pelo DIAP de Lisboa, conheceu despacho de acusação. Foi requerida a abertura da Instrução, tendo os arguidos sido pronunciados pelos factos constantes da acusação, que consubstanciam a prática de crime de desobediência".

Em abril de 2018, a SIC divulgou os dois últimos dias de interrogatório a José Sócrates e a outras testemunhas no processo Operação Marquês, bem como uma longa reportagem sobre os meandros do escândalo político e económico que abalou o país e que já está na fase de instrução.

Na altura, o ex-primeiro ministro e outras testemunhas solicitaram ao MP que instaurasse um inquérito para investigar a divulgação dos vídeos, considerando que a "divulgação destes registos está proibida", o que foi aceite.

Há um ano que a PGR investigava os referidos factos, anunciando agora que a SIC será acusada de desobediência.

A PGR, numa resposta enviada à agência Lusa, explicou mesmo que, "embora o processo em causa já não se encontre em Segredo de Justiça, a divulgação destes registos está proibida, nos termos do art.º 88º n.º 2 do Código de Processo Penal, incorrendo, quem assim proceder, num crime de desobediência (artigo 348.º do Código Penal)".