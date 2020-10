OE2021. Governo explora divisões entre o PCP e o Bloco

João Leão acusa BE de se enganar nas contas do SNS

A representação governamental, no início do debate, ficou por conta do ministro das Finanças, João Leão, que explorou divisões entre o PCP e o Bloco, procurando colocar comunistas no lado bom e bloquistas no lado mau.

Em relação ao PCP, o ministro destacou o seu "papel importantíssimo" para garantir que "avança rapidamente" o processo de construção do novo Hospital de Évora. Também salientou os avanços que têm vindo a ser feitos na progressiva abrangência da medida das creches gratuitas.

Já quanto ao Bloco (Mariana Mortágua, no caso), disse que se "enganou nas contas" quanto ao crescimento do investimento público no SNS. "O BE faz referência ao OE suplementar e esquece que o esforço não veio só des transferências do OE, mas mesmo essas aumentam. O BE enganou-se nas contas", disse João Leão.

Acrescentando, ainda dirigindo-se à deputada bloquista, que, quanto ao número de médicos no SNS, "não é sério fazer uma análise e comparar variações intra-anuais, temos de fazer uma análise homóloga". "Não é sério para um bom economista fazer uma análise e comparar variações e guidelines. Qualquer economista sabe que temos de comparar em termos homólogos", insistiu, atacando o Bloco.

No debate desta manhã, que acabará com a votação na generalidade, estão ainda previstas as intervenções da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, da Saúde, Marta Temido. O encerramento deverá ficar a cargo de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.

O OE2021 vai ser aprovado na generalidade só com os votos a favor do PS. PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN) irão abster-se. PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega irão votar contra.

[Em atualização]