Nomeações polémicas na Proteção Civil. PSD quer explicações de Cabrita

Presidente da Proteção Civil nega envolvimento no caso das golas antifumo

Ministro da Administração Interna reitera "plena confiança" no presidente da Proteção Civil

O PSD quer explicações do ministro da Administração Interna sobre as recentes nomeações da chefe de gabinete e de uma adjunta do presidente da Proteção Civil para cargos dirigentes nacionais naquele serviço. Conforme o DN noticiou, o tenente-general Mourato Nunes promoveu a sua chefe de gabinete Ana Cristina Gomes a diretora nacional de administração e recursos. Soraia Jorge era adjunta de Mourato e foi designada para ocupar o cargo de diretora nacional de inspeção e serviços de emergência.

Para estes cargos é obrigatório a realização de concurso público, o que não aconteceu. Apesar de isso estar determinado na nova Lei Orgânica da ANEPC, aprovada em 2019, ainda não foi realizado nenhum concurso para os cargos superiores e intermédios. A nomeação de Ana Cristina e de Soraia Jorge será em "regime de substituição".

O gabinete de Eduardo Cabrita explicou ao DN que "a nova orgânica da ANEPC determinou a reestruturação da organização interna" e esta medida "visa assegurar a manutenção do funcionamento regular dos serviços e tem em conta a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício dos cargos de direção dos respetivos designados".

o PSD entende que nomear "como responsável pela auditoria interna da ANEPC" uma ex-adjunta do presidente "compromete e contraria totalmente a necessária isenção que se espera de um departamento de auditoria interna"

Mas o PSD entende que nomear "como responsável pela auditoria interna da ANEPC uma ex-adjunta do presidente "compromete e contraria totalmente a necessária isenção que se espera de um departamento de auditoria interna". Num requerimento assinado, entre outros, pelos deputados Duarte Marques e Carlos Peixoto, e enviado esta quinta-feira ao ministro, é questionado se, tendo as nomeações "ocorrido em regime de substituição", quando "a obrigação de realizar concursos tem já dois anos de vigência", se "não será esta uma forma ínvia e ilegítima de defraudar a lei".

Precariedade por resolver

Os sociais-democratas manifestam também a sua perplexidade em relação à nomeação da ex-chefe de gabinete: "parece-nos absurdo que o próprio responsável máximo pelos recursos humanos seja escolhido de forma completamente contrária aquilo que defendem as normas e leis que regulam a contratação de recursos humanos".

Recordam que, neste domínio de recursos humanos, "a ANEPC e a Escola Nacional de Bombeiros continuam sem resolver o problema dos cerca de 600 trabalhadores precários, entre membros da Força Especial de Bombeiros, Operadores das Salas de Gestão de Emergências, entre outros".

O PSD coloca cinco questões a Eduardo Cabrita:

1- Confirma o Governo as duas situações acima descritas, que o Presidente da ANEPC nomeou como responsável pela auditoria interna uma sua ex-Adjunta e como responsável pelos recursos humanos a sua Chefe do Gabinete sem qualquer procedimento de concurso público?

2 -Quantos e que elementos da ANEPC foram contratados através de concurso público na estrutura da ANEPC, desde janeiro de 2018?

3- Quando pretende o Governo resolver de forma definitiva a situação de precariedade dos operadores das salas de gestão de emergências da Proteção Civil?

4- Quando pretende o Governo resolver de forma definitiva a situação de precariedade dos elementos da antiga FEB que ainda têm um contrato precário com a Escola Nacional de Bombeiros?

5- Quantos concursos foram realizados, desde janeiro de 2019 para os diferentes cargos da estrutura operacional descentralizada da ANEPC?