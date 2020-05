Alentejano, diplomata, cidadão do mundo. Morreu o embaixador José Cutileiro

Mladic: "Foi removido o último obstáculo no caminho da Sérvia para a União Europeia" -- embaixador José Cutileiro

José Cutileiro: "Os portugueses têm grande quantidade de bom senso no arrumo das coisas"

O embaixador José Cutileiro morreu hoje em Bruxelas, onde vivia, disse à Lusa a sua mulher. O diplomata, de 85 anos, encontrava-se hospitalizado, acrescentou a mesma fonte.

Cronista e escritor, José Cutileiro foi um dos negociadores da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) e integrou a equipa de coordenação da Conferência de Paz para a Jugoslávia, em 1992, entre outros cargos ao longo da sua carreira.

No passado dia 15 de março, o DN e a TSF (rádio onde comentava assuntos internacionais no programa "O Estado do Sítio") publicaram uma entrevista ao embaixador, que acabava de lançar um livro de memórias e crónicas chamado Inventário: Desabafos e Divagações de Um Cético.

Ateu, alentejano de Évora, português no mundo, viveu em três continentes, estudou Medicina, doutorou-se em Antropologia, foi diplomata, dirigiu uma organização europeia, fez um plano de paz para a Bósnia, foi dos primeiros a ser recebido por Nelson Mandela quando o líder sul-africano saiu da cadeia. Nesta entrevista, de memórias e opiniões, José Cutileiro falou sobre tudo isto e o resultado pode ser recordado no link abaixo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte de José Cutileiro. "Foi, além de um magnífico diplomata, um homem da cultura. Um homem muito inteligente, que escrevia muitíssimo bem, um grande ensaísta. Um grande colunista, um grande comentarista. E, depois, também um grande cronista no sentido de contar a sua vida e a vida dos outros e analisar, às vezes de forma impiedosa mas muito lúcida e inteligente, a vida nacional", disse Marcelo, deixando o seu "testemunho de amizade e de reconhecimento".