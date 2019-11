Marcelo Rebelo Sousa entra em direto na SIC Notícias para dar os parabéns

O Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, entrou esta quinta-feira à noite em direto no programa Eixo do Mal, da SIC Notícias, para dar os parabéns pelos 15 anos de emissões.

O telefonema do chefe de Estado interrompeu mesmo a intervenção do jornalista e comentador Daniel Oliveira. "Muitos parabéns. 15 anos é obra. Estou aqui sentado, acabado de chegar do estrangeiro, a ver como espectador atento e constante. A durabilidade deste programa merece um abraço de parabéns", disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa curta declaração que foi de imediato agradecida pelo painel de comentadores.

Marcelo esteve nos últimos dias em visita oficial a Itália.

Esta não é a primeira vez que o Presidente da República entra em direto num programa de televisão, pois fez questão de fazê-lo no dia da estreia de "O Programa da Cristina", de Cristina Ferreira na SIC. E até fez uma intervenção em direto na Rádio Comercial para dar os parabéns ao diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, pelo seu aniversário.