"A escolha é minha". Marcelo assume mudanças no Tribunal de Contas

Presidente da República nomeou José Tavares presidente do Tribunal de Contas

José Tavares, o novo presidente do TdC, está há 34 anos ligado à instituição

Vítor Caldeira. Da tranquilidade europeia aos choques com a política em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta quarta-feira posse ao novo presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, tendo no seu discurso agradecido ao presidente cessante Vítor Caldeira e assumido a escolha do sucessor.

"Gratidão nacional a vossa excelência a vossa excelência Vítor Caldeira, por ter superado as expectativas de há quatro anos", afirmou o chefe de Estado. "A revisão constitucional de 1997 estabeleceu mandato único para o presidente do Tribunal de Contas e Procurador Geral da República, impedindo que se perpetuem no cargo. Desde então que chamei à atenção para essa criteriosa revisão da constituição", frisou.

Assim, o Presidente da República condecorou Vítor Caldeira com a Grã-Cruz da Ordem do infante D. Henrique, tendo as insígnias sido entregues logo após o final dos discursos.

"O novo presidente do Tribunal de Contas vem da casa, não vem de fora dela. São 38 anos de trabalho. É uma escolha intencional, é alguém que mereceu confiança dos anteriores presidentes. O novo presidente mereceu a escolha do governo e a concordância da oposição, o que foi muito importante para a decisão presidencial. Que tudo faça para estar à altura do seu antecessor. A escolha é minha, sempre a pensar em Portugal", realçou Marcelo.

Já José Tavares, que fez carreira na instituição, afirmou que "é com profundo sentimento de interesse público" assume o cargo de presidente do Tribunal de Contas e que "é uma honra presidir uma entidade com mais de 630 anos de história"

"O Tribunal de Contas é uma instituição que tem de estar em permanente contacto com o mundo que nos rodeia. Manifesto a minha vontade de constituir soluções e consensos", acrescentou.

O juiz conselheiro José Tavares foi nomeado esta terça-feira presidente do Tribunal de Contas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sob proposta do primeiro-ministro

"Sob proposta do primeiro-ministro António Costa, o Presidente da República nomeou hoje o presidente do Tribunal de Contas, o juiz conselheiro José Tavares do mesmo tribunal", pode ler-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.

O juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, de acordo com o portal do Tribunal de Contas, é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa.

José Tavares foi diretor-geral do Tribunal de Contas e membro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção.

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta terça-feira que não iria propor a recondução de Vítor Caldeira como presidente do Tribunal de Contas, alegando que fixou com o Presidente da República a não renovação dos mandatos como princípio nas nomeações para cargos de natureza judicial.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, António Costa rejeitou qualquer relação entre a opção de não reconduzir Vítor Caldeira e as críticas do Tribunal de Contas à proposta do executivo para a revisão da contratação pública.