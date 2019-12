Marcelo já chegou ao Corvo e até tirou uma imperial

Marcelo Rebelo de Sousa já aterrou na Ilha do Corvo, nos Açores, onde vai comemorar a passagem de ano com o tradicional mergulho no mar. Falando aos jornalistas à chegada, o chefe de Estado revelou que a ideia é passar o fim de ano na ilha do Corvo surgiu do antigo presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, que é açoriano.

"Correu muito bem a vinda das Lajes para aqui e a aterragem correu muito bem", disse o Presidente da República à chegada, segundo a TSF. Marcelo sublinhou que passar o Ano Novo nos Açores era "uma promessa" que só não seria cumprida "se não fosse possível".

"O Presidente da República tem sempre no coração todos os portugueses e portuguesas", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

À sua espera tinha algumas dezenas de habitantes da terra, aproveitando os primeiros minutos na ilha para tirar algumas fotografias e beber uma imperial, que o próprio tirou na sua passagem pelo restaurante Caldeirão, a escassos metros da aerogare.

O Presidente da República aterrou esta terça-feira pelas 13:40 (14:40 em Lisboa) no Corvo, Açores, mostrando-se otimista para a noite de fim de ano que vai passar junto dos cerca de 450 habitantes da ilha.

Este ano, e pela primeira vez, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República é transmitida a partir do Corvo, nos Açores, onde Marcelo Rebelo de Sousa faz a sua passagem de ano, com os habitantes da ilha açoriana, a 1.890 quilómetros de Lisboa.

Aos jornalistas e depois de já ter descido a pé até ao centro da ilha, Marcelo confessou que tem "algumas ideias e tópicos" para a mensagem de Ano Novo, mas que só a irá escrever durante o dia de hoje.

Todas as mensagens do atual chefe de Estado têm uma duração de cerca de oito minutos.

O Chefe de Estado vai celebrar a entrada em 2020 na ilha mais pequena dos Açores, o Corvo, onde apenas estão registados 430 habitantes. É junto deles que falará aos restantes portugueses, à hora de almoço, na sua tradicional mensagem de Ano Novo. O Presidente da República tem programado o reveillon no ginásio da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira do Corvo, com um jantar que reunirá até 250 pessoas, metade da população corvina.

A ilha tem apenas 6,5 km de comprimento e 4 km de largura e é lá, numa das regiões mais isoladas do país, que Marcelo Rebelo de Sousa pernoitará, se tudo correr bem, no primeiro dia de 2020. O Presidente já tinha estado no Corvo em junho de 2016. Na última ida aos Açores, Marcelo ainda teve tempo para um mergulho (fora do programa) em Ponta Delgada, na altura justificou: "Ir aos Açores e não nadar é como ir a Roma e não ver o Papa". Agora volta no pico no inverno.