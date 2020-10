Marcelo deseja "as melhoras" a Cristiano Ronaldo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já desejou as melhoras a Cristiano Ronaldo, que está infetado com o novo coronavírus. É o terceiro jogador da seleção nacional que testou positivo à covid-19. "Já tive a oportunidade de lhe desejar melhoras e também de falar com a Federação Portuguesa de Futebol", disse.

"O que me foi dito é que não há mais nenhum jogador nem elemento da equipa técnica com teste positivo. Que ele foi testado, depois foi repetido o teste para confirmar que era positivo e era positivo, de facto. Está assintomático, não tem sintomas, rigorosamente nenhuns", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, em Burges, na Bélgica, à margem da inauguração do ano académico do Colégio da Europa, que tem com patrono o antigo Presidente da República Mário Soares.

"Desejei as melhoras e amanhã lá estaremos a apoiar a seleção, sabendo que já houve jogos, ainda muito recentes, nesta própria competição, em que Portugal jogou sem Cristiano Ronaldo e nem por isso deixou de ganhar e de fazer uma grande exibição", referiu. "Mas nós, naturalmente, acompanhamo-lo neste momento sabendo como isso implica uma quarentena, e implica um sacrifício pessoal, familiar e profissional".

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o sistema de testes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destacando o facto de existir um "controlo imediato e instantâneo" da situação dos jogadores que chegam à equipa nacional provenientes de várias origens.

O chefe de Estado referiu ainda que o caso de Cristiano Ronaldo permite-nos recordar que o novo coronavírus "não é só um fenómeno português, atravessa fronteiras". Continua a ser um "desafio para todos os governos, todos os parlamentos, todos os estados", afirmou Marcelo, que aproveitou para apelar à cooperação europeia que considera "fundamental".

Marcelo optou, no entanto, por não comentar as notícias que dão conta de que Cristiano Ronaldo terá quebrado a quarentena da Juventus, clube italiano onde joga e no qual foram registados casos positivos de covid-19.

Cristiano Ronaldo é, no espaço de 15 dias, o terceiro jogador da equipa nacional de futebol infetado pelo novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes testarem positivo para a doença.

Antes do jogo com a Espanha (0-0), José Fonte foi dispensado da seleção nacional depois de testar positivo. Dias depois foi Anthony Lopes a deixar os trabalhos da equipa nacional, pelo mesmo motivo, falhando o jogo com a França. (0-0).

A FPF confirmou que o extremo está infetado e que foi dispensado dos trabalhos da seleção, que na quarta-feira joga com a Suécia para a Liga das Nações, às 19.45, no Estádio José Alvalade.

Ronaldo "está bem, sem sintomas, e em isolamento", refere a FPF, em comunicado.

Para já, segundo soube o DN, está assintomático e nada fazia prever este desfecho. Até porque fez seis testes nos últimos sete dias (tal como os outros jogadores selecionados), sendo que o último (feito na segunda-feira) deu positivo. Ainda ontem mostrou a boa disposição do grupo de trabalho à mesa, no Instagram, com a seguinte mensagem: "Unidos dentro e fora de campo".