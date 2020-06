Ruas de Lisboa encheram-se pela luta contra o racismo

AR aprova projetos para reforçar combate ao racismo, Chega isolado no voto contra

Centenas de pessoas desceram esta tarde algumas das principais ruas de Lisboa numa manifestação contra o racismo denominada "Vidas Negras Importam", a evocar, de forma pacífica, os protestos que ocorrem nos Estados Unidos ."Black Life matters" foi uma das expressões mais ouvidas na manifestação e muitas pessoas empunhavam pequenos cartazes onde se podia ler "não quero ter medo da PSP" ou "silêncio branco é compactuar".

A maior parte dos participantes na manifestação eram jovens e a maioria desfilou de máscara, mas sem respeitar a distância social imposta pela prevenção da Covid-19.

À passagem na sede do Bloco de Esquerda, na Rua da Palma, junto ao Martim Moniz, Catarina Martins surgiu à varanda, suscitando o aplauso na rua. "O povo unido jamais será vencido", gritaram os manifestantes, entre os aplausos à líder bloquista.

A marcha teve início pouco depois da 17:00 horas na Alameda D. Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa e mais de uma hora depois chegou ao Largo do Martim Moniz, com fim previsto para a Praça do Comércio.