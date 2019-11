Luís Montenegro apresenta candidatura à liderança do PSD no domingo

Luís Montenegro, que assumiu ser candidato à presidência do partido numa entrevista à SIC em 9 de outubro, vai agora publicamente dizer qual é o seu projeto político para o PSD no LACS (Lisbon Art Center & Studios), edifício LACS- Rocha Conde de Óbidos, pelas 17:00 de domingo.

O antigo líder parlamentar do tempo de Pedro Passos Coelho, já tinha lançado o site da sua candidatura e a mensagem é toda virada para os portugueses, ao mesmo tempo que tem andado numa roda-viva pelo país.

"A força vem de dentro" é o slogan da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD. O antigo líder parlamentar lançou na passada sexta-feira (1 de novembro) um site onde fala mais para o país do que para o partido. Em Braga, numa ação de campanha, defendeu que quer um PSD "forte para reformar Portugal sem depender do PS. E esta vai ser a marca de distinção em relação ao seu principal opositor, Rui Rio, que admitiu entendimentos com António Costa nas grandes questões estruturais.

Num vídeo, em mangas de camisa, à beira-mar, Montenegro faz apelo ao regresso ao poder dos sociais-democratas: "Quero partilhar convosco a minha vontade e a minha determinação em hoje liderar o PSD e amanhã liderar Portugal". E de tal forma quer um discurso abrangente que abraça na sua mensagem até os que não se revêm na social-democracia.

"Sinto em primeiro lugar uma Força grande que vem de dentro do PSD, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, dos seus votantes, dos seus autarcas, de todos aqueles que têm acreditado ao longo dos anos na nossa mensagem política e no nosso trabalho. Mas sobretudo sinto uma grande Força que vem de dentro de cada português, de todos os portugueses, de todos os partidos ou mesmo daqueles que não têm nenhum tipo de preferência partidária".

Rui Rio quebrou o silêncio sobre a sua recandidatura no final de outubro, no Porto. Agora já a liderar também a bancada parlamentar até ao congresso de fevereiro, o presidente do partido apontou a altura as baterias contra Montenegro e afirmou que se não se candidatasse o partido se poderia "fragmentar".

O terceiro candidato à liderança, Miguel Pinto Luz, também assumiu a sua decisão num vídeo publicado no Youtube, mas deverá fazer uma apresentação pública da sua candidatura.