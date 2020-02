Líder do CDS desafia o PSD para "dialogar à séria"

Costa diz que redução do IVA na luz "não tem sustentação no OE"

Costa com "esperança até ao último minuto" em "bom senso" no IVA da luz

"O CDS tem órgãos próprios que lideram e não damos satisfações a rigorosamente ninguém", afirmou hoje o novo líder centrista, à margem de uma visita à Feira do Fumeiro de Vinhais, em Trás-os-Montes, ainda com ecos da contribuição do partido para a viabilização de algumas medidas no Orçamento do Estado do Governo Socialista.

Francisco Rodrigues dos Santos vincou que o CDS não se "rende às exigências da extrema-esquerda" e que vê no PSD um parceiro para uma maioria governativa alternativa, mas exige ser tratado "enquanto tal".

"Se o PSD quer derrubar o Governo, então deve dialogar à séria com o CDS e não encontrar parceiros na extrema-esquerda capazes de ajudar nessa tarefa"

Por isso, avisou mesmo que o partido que lidera não anda "às ordens do PSD".

O presidente do partido reafirmou que "o CDS foi fiel à sua estratégia política e à posição inicial que sempre manifestou, não andou aos zigue-zagues, às arrecuas, nem a jogos de sombras" - numa resposta à manchete de hoje do "Expresso", que diz que os deputados do CDS votaram contra a redução do IVA da electricidade - e, nesta medida, ao lado do PS - depois de o presidente do CDS-PP ter conversado sobre isso com o primeiro-ministro.

"Fomos absolutamente transparentes e previsíveis, portanto estamos focados em virar esta pagina e apresentar uma maioria de centro-direita capaz de dar ao país as reformas de que Portugal precisa", declarou.

O líder do CDS lembrou que foi ignorado o apelo do partido para uma entendimento a três (PSD, PS E CDS) para que fosse possível e viável descer o IVA da eletricidade, no âmbito das votações na especialidade do 0E2020.

"O CDS não fez nenhum frete ao Governo, de maneira nenhuma, nós somos oposição ao Partido Socialista, mas não somos oposição ao nosso país. Quisemos ter uma postura coerente, previsível e segura do início ao fim, fomos o único partido que nunca mudou o sentido de voto."

O CDS, justificou, "achou que a viabilização desta medida teria a longo, curto e médio prazo graves prejuízos para os portugueses porque que quando existe uma desregulação do ponto de vista do orçamento é sempre ao bolso dos portugueses que os governos vão para tentar sanar as contas públicas".

Francisco Rodrigues dos Santos vincou ainda que o CDS "comunicou esta posição ao Governo e não negociou qualquer tipo de dividendos políticos por ter mantido esta sua posição de forma coerente do início ao final do processo".