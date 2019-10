Joacine Katar Moreira: prioridade à "justiça social" e nacionalidade para quem nasce em Portugal

"O Livre não tem como objetivo integrar qualquer coligação partidária", afirmou Joacine Moreira, deputada eleita pelo Livre, embora tenha admitido disponível para acordos pontuais com o PS.

"Nos próximos quatro anos, o Livre vai estar completamente empenhado na defesa do seu programa eleitoral, com incidência na justiça social", acrescentou à saída da audiência em Belém.

Joacine Katar Moreira considerou "fundamental que haja um entendimento" entre os partidos que apoiaram a solução governativa em 2015, esclarecendo que o Livre está disposto ao diálogo mas não pretende entrar numa "coligação partidária".

Joacine Moreira salientou como exemplo de "justiça social" o direito automático à nacionalidade portuguesa a todos os que nascem em Portugal, como é o caso de filhos de imigrantes.

A deputada do Livre garantiu que, nos próximos quatro anos, o partido vai "estar completamente orientado para a defesa" do programa eleitoral, e vai insistir na necessidade de "uma maior justiça social e maior justiça climática".

"Obviamente que existem muitos aspetos e muitas medidas que nos unem, especialmente alguns partidos à esquerda, mas o nosso entendimento, o nosso olhar e a nossa participação irá necessariamente passar pela defesa absoluta da confiança que os nossos eleitores nos deram", vincou.

A única deputada eleita pelo "Livre" foi a primeira a ser recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, de um conjunto de 10 partidos que elegeram representantes nas eleições de seis de outubro.

Iniciativa Liberal e a "aranhonsa" da esquerda

A Joacine seguiu-se Carlos Guimarães Pinto, deputado eleito pelo partido Iniciativa Liberal (IL). Assim que se dirigiu aos jornalistas depois da reunião com o Presidente da República, Carlos Guimarães Pinto disse ter comunicado a Marcelo Rebelo de Sousa que o Iniciativa Liberal "não apoia a indigitação de António Costa como primeiro-ministro".

Guimarães Pinto admitiu que, tendo em conta o resultado das eleições, "não há alternativa à indigitação de António Costa", mas quis sublinhar que o IL "não vai apoiar esse Governo".

Notando que "neste momento existem seis partidos a concorrer" para dar apoio parlamentar a um Governo do PS, Carlos Guimarães Pinto apontou que existiu "até agora uma 'geringonça'", mas parece que no futuro dará lugar a "uma 'aranhonsa' de seis partidos".

"A Iniciativa Liberal não fará parte desta 'aranhonsa' [...] não apoiaremos a solução de Governo", salientou, justificando que o partido é "uma clara oposição ao socialismo" e, como tal, não podiam apoiar "um Governo deste tipo".

Chega recusa apoio a Governo PS e será oposição

Já o presidente do partido Chega reconheceu que o PS, enquanto partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, tem legitimidade para formar governo, mas indicou que não o apoiaram, pelo que será oposição na Assembleia da República.

"O Partido Socialista, provavelmente o próximo Governo, não contará com a viabilização nem com o apoio do Chega, exceto em medidas que nos pareçam pontualmente proveitosas para o povo português e para aqueles que mais têm sofrido ao longo dos últimos anos", disse André Ventura aos jornalistas à saída da audiência com o Presidente da República.

O líder do partido assinalou que "reconhece que o Partido Socialista foi o partido mais votado" e por isso, que o secretário-geral socialista, António Costa, deverá ser o próximo primeiro-ministro.

"Embora nem sempre tenha sido assim, nomeadamente nos últimos anos, o Chega entende que o partido mais votado é o que tem legitimidade para governar", acrescentou.

"Contarão connosco para oposição, que é o papel que os portugueses nos atribuíram", assinalou André Ventura.

A comitiva do Chega, liderada por ventura e constituída por mais quatro dirigentes daquela força política, esteve reunida durante cerca de 15 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República recebe esta segunda-feira os 10 partidos com representação parlamentar saídos das eleições legislativas de domingo, com vista à indigitação do primeiro-ministro. O Livre foi a primeira força política a ser recebida e o PS será a última, por ordem de votação.

A ordem das audiências, que começaram às 11h30 e vão prolongar-se até às 20h, é por ordem crescente da representação parlamentar.

Nas eleições legislativas de domingo, com base nos resultados do território nacional, faltando ainda apurar os votos e atribuir os quatro mandatos da emigração, o PS foi o partido mais votado, com 36,65% e elegeu 106 deputados, seguindo-se o PSD, com 27,90% e 77 eleitos, e o BE, com 9,67% e 19 deputados.

A CDU foi a quarta força mais votada, com 6,46%, elegendo 12 deputados, 10 do PCP e dois do PEV. O CDS-PP obteve 4,25% e elegeu 5 deputados, mais um do que o PAN, que recolheu 3,28% dos votos.

Chega, Iniciativa Liberal e Livre conseguiram, pela primeira vez, um deputado cada um, com votações entre os 1,30% e os 1,09%.

Em atualização.