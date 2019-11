Joacine e Daniel Oliveira em "guerra" no Twitter

Daniel Oliveira usou o seu espaço de comentário no semanário Expresso para escrever sobre a intervenção da deputada do Livre no Parlamento. A crónica, intitulada "Demasiado Pessoal" é uma crítica à forma como Joacine Katar-Moreira tem feito política. A deputada respondeu no Twitter, assegurando que deixará de ler o que Daniel Oliveira escreve sobre o seu partido.

"Daniel, a sua postura, embora mais polida e mascarada de bom senso, não tem sido muito diferente da de muitos associados à direita e sua extrema na procura de descredibilização constante do LIVRE e da minha escolha como cabeça de lista", lê-se no Twitter da deputada.

Portanto compara-me mesmo à extrema-direita. Talvez desfocar-se um bocadinho de si mesma ajude a ganhar perspetiva, mesmo quando discorda das críticas. A política não se divide entre os que estão por si e contra si. Muito menos a fronteira com a direita e a extrema-direita. - Daniel Oliveira (@danielolivalx) November 1, 2019

Mas Daniel Oliveira respondeu ao tweet, com o comentário: "Nem comento comparar-me com a extrema-direita. Prefiro acreditar que isto foi fruto do imediatismo das redes. Bom fim de semana".

Ao que Joacine ripostou: "Não foi imediatismo das redes. Nem amadorismo. Inaptidão ou deriva de qualquer coisa. Bom feriado".