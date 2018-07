"Vamos reformar a Europa, ou esvaziá-la"

Sobre a crise migratória disse que "não pode travar a liberdade de circulação". "Há propostas nacionalistas nesse sentido, mas nós somos radicalmente contra. A batalha das ideias vai ter caráter fundamental. Não vamos recuar em caso algum", afirmou.

Questionado sobre o modelo de governação para a Europa, Emmanuel Macron faz uma proposta de refundação, com duas regras fundamentais: " A porta nunca estar fechada e quem não está de acordo não deve impedir os outros. Não podemos bloquear quem não está de acordo. Cada vez que um país diz não fica tudo bloqueado. Assumo uma Europa de círculos concêntricos, temos a zona euro, temos Schengen... Mas o cerne da Europa não pode ser dissolvido."

E como vê o presidente francês a Europa no futuro

"Vejo a Europa daqui a 15 anos com a União Europeia e o Conselho da Europa, com mais acordos de associação com a Rússia e a Turquia, num círculo menos fechado. Depois outro mais fechado, com o mercado único, da defesa, etc. Por fim outro com a verdadeira convergência social, moeda única, o núcleo dos povos integrados. É necessário alargar ainda mais o coração da Europa."

[Notícia em atualização]

Europa, Europa e Europa. É este o tema central da visita do presidente francês à capital portuguesa nesta sexta-feira. Começa na Fundação Gulbenkian, onde visita a exposição Pós-Pop e debate com António Costa os desafios europeus, e termina na Agência Europeia de Segurança Marítima, com almoço em São Bento pelo meio.