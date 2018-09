Último Orçamento da geringonça é votado a 29 de novembro

Trabalho, habitação, saúde. As pedras no caminho da geringonça

O último Orçamento do Estado da geringonça será votado a 29 de novembro, seguindo depois para a sua redação final e seguir para Belém, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes parlamentares, que esteve reunida pela primeira depois das férias. Isto se vingar a proposta que o Governo fará chegar à Assembleia da República até 15 de outubro (pode fazer chegá-la antes).

Segundo o calendário divulgado pelo secretário da mesa do Parlamento, no final na reunião, a proposta de Orçamento para 2019 tem um primeiro debate na generalidade nos dias 29 e 30 de outubro, com uma primeira votação na generalidade no final desses dois dias de discussão.

O Parlamento entra depois na fase de trabalhos na especialidade, com a audição de ministros e entidades, para avançar com a discussão e votação na especialidade nos dias 26, 27 e 28 de novembro, antecipando a votação final global, que terá lugar no referido dia 29.