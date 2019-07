Tolentino Mendonça fará discurso do 10 de Junho

O Presidente da República anunciou esta quarta-feira que convidou o arcebispo e poeta José Tolentino Mendonça para presidir à Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesa, que no próximo ano será comemorado na Madeira, de onde o padre é natural.

Tolentino Mendonça sucede assim a João Miguel Tavares e o anúncio foi feito exatamente na apresentação do livro do jornalista com o discurso que fez este ano, "Deem-nos alguma coisa em que acreditar", na Casa do Alentejo, em Lisboa.

Tolentino Mendonça iniciou há quase um ano as suas funções à frente do Arquivo Secreto do Vaticano, a biblioteca mais antiga do mundo, depois de ter sido nomeado pelo Papa Francisco.

"Deem-nos alguma coisa em que acreditar. O discurso do 10 de Junho e outros textos" foi posto à venda na sexta-feira.