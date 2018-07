Tancos: todas as audições marcadas para terça-feira

Foi aprovado por unanimidade o agendamento para o próximo dia 31, terça-feira, das audições na Comissão de Defesa Nacional (CDN) com o Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, com a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira-Gomes, e com a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Helena Fazenda. Em causa está o facto de, segundo o Ministério Público (MP), haver ainda material perigoso roubado em Tancos que ainda não foi recuperado, o que vem contrariar declarações anteriores de Rovisco Duarte.

Em declarações ao DN, o presidente da CDN, Marco António Costa manifestou a sua "satisfação por se ter reconstruído um ambiente de consenso" nesta comissão. Os últimos dias foram marcados por um braço de ferro entre o CDS e o PS em relação a estas convocatórias.

Os centristas, que tinham pedido urgência em ouvir Rovisco Duarte para que explicasse porque não informou o parlamento, em anteriores reuniões, sobre a existência de mais material que não foi recuperado, acusavam o PS de estar a querer adiar a audição. Os socialistas propunham que o CEME fosse ouvido no mesmo dia que as secretárias-gerais do SSI e do SIRP, o que dificultava um agendamento antes de setembro.

No entanto, esta manhã todas as audições acabaram por ser marcadas para 31, no dia em que terminam os trabalhos na assembleia. Helena fazenda será primeira a ser ouvida, pelas 9:30, e deverá explicar aos deputados se este material em falta representa ou não um perigo para a segurança pública. Recorde-se que quando foi conhecido o roubo, com suspeita que o material poderia estar nas mãos de organizações criminosas ou terroristas, o nível de alerta da segurança nacional não foi alterado.

À secretária-geral do SSI, segue-se Graça Mira-Gomes e, da parte da tarde será a vez de Rovisco Duarte. De acordo com Marco António Costa, as reuniões vão ser "preferencialmente à porta aberta, a não ser que algum dos responsáveis solicite o contrário, atendendo à reserva das informações que pretendam transmitir".