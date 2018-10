Tancos. Novos movimentos num jogo de xadrez político-militar

A nova audição judicial pedida pelo major Vasco Brazão, que também vai entregar ao Ministério Público (MP) documentos relativos à investigação da PJ Militar (PJM) ao furto de Tancos, faz crescer a expectativa sobre o futuro político do ministro da Defesa.

Com o primeiro-ministro a reafirmar esta segunda-feira a sua confiança no ministro Azeredo Lopes quanto ao caso de Tancos, durante uma visita à base aérea de Monte Real, o advogado de Vasco Brazão revelou pouco depois que o principal investigador do furto na PJM pediu para ser ouvido e entregar documentação relativa ao processo.

Também esta segunda-feira, o JN noticiou que o coronel Luís Vieira - que despachava diretamente com o ministro da Defesa enquanto diretor da PJM - terá negado qualquer envolvimento na operação forjada de entrega do material furtado em Tancos, remetendo para Vasco Brazão qualquer responsabilidade sobre a matéria.

O advogado de Vasco Brazão, Ricardo Sá Fernandes, que o DN não conseguiu contactar, disse ao jornal Público que a documentação a entregar ao MP diz respeito ao memorando que o seu cliente terá entregue ao então chefe de gabinete do ministro, major-general Martins Pereira - o qual terá telefonado a seguir para Azeredo Lopes, colocando-o em contacto com o ex-diretor da PJM, coronel Luís Vieira (também presente no local).

Segundo o Expresso, Vasco Brazão terá dito na semana passada ao juiz de instrução que o ministro da Defesa ficou nesse dia a saber da operação simulada em conjunto com a GNR de Loulé e o ex-fuzileiro que estava na posse do material furtado.

Azeredo Lopes "nego[u] categoricamente" que "tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo". dizendo ainda que não falava pelo seu chefe de gabinete.

Este telefonema sobre um caso sensível, a ter existido e perante testemunhas, representa "demasiada ingenuidade" por parte de Martins Pereira, observou uma alta patente ouvida pelo DN.

Com diferentes fontes militares a qualificaram o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes como um militar sério e leal, um oficial general registou a disponibilidade de Martins Pereira em ser ouvido pelo MP e "a subtileza do seu comunicado" a confirmar que recebeu Luís Vieira e Vasco Brazão.

Martins Pereira, numa nota enviada quinta-feira à Lusa, não fez qualquer referência ao memorando alegadamente recebido da PJM nem ao telefonema alegadamente feito para Azeredo Lopes - levando uma alta patente a ironizar se tal significou que o tenente-general não quis falar pelo ministro.

Certo é que fontes militares ouvidas pelo DN reafirmaram que a relação do ministro com as chefias e outros responsáveis das Forças Armadas está irreversivelmente marcada pela desconfiança - tanto por causa de Tancos como, entre outros exemplos, por ter escrito que nomeara o atual diretor da PJM sob proposta do principal chefe militar (o que não ocorreu, desde logo porque a lei não o prevê).

Uma das fontes lembrou mesmo a forma como o presidente da Câmara Municipal do Porto se referiu a Azeredo Lopes numa entrevista recente dada à Notícias Magazine: "Vim a saber, não por ele" e em novembro de 2015, que ia deixar de ser seu chefe de gabinete para integrar o governo de António Costa.

"Enquanto foi meu chefe de gabinete foi-me absolutamente leal", reconheceu Rui Moreira, mas "a determinada altura, houve alguma coisa de que não gostei. E ficámos assim". Instado a comentar o papel de Azeredo Lopes como ministro da Defesa, o autarca respondeu: "Acho que não é preciso."

Ministro e general souberam da operação?

Note-se que nem Azeredo Lopes nem Martins Pereira, nas reações públicas ao caso depois de conhecida a alegada acusação feita por Vasco Brazão, negaram ter conhecimento da operação simulada da PJM.

O que o ministro negou foi ter "tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo", enquanto o general garantiu que não lhe "foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos" - um reconhecimento implícito que o referido encontro com Luís Vieira e Vasco Brazão no seu gabinete serviu para falar sobre a recuperação do material furtado.

A 25 de setembro, a PJ deteve o diretor e outros três responsáveis da PJM, três elementos da GNR de Loulé e um civil. Na passada segunda-feira deteve o major Vasco Brazão, à sua chegada a Lisboa vindo da República Centro-Africana - onde, em junho deste ano, esteve o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Fernando Serafino.

Fernando Serafino surgirá numa escuta feita aos investigadores da PJM em que estes dizem que esse general - como também o chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte - teria manifestado a vontade de que as armas não fossem recuperadas pela PJ mas sim pela PJM.

Segundo o MP, neste processo estão em causa "factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desativada - foi divulgado pelo próprio Exército no final de junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e cerca de 1500 munições de guerra (9 mm).