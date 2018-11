Tancos. Jerónimo de Sousa concorda com PR "muito prolixo"

Jerónimo de Sousa manifestou esta terça-feira confiança no trabalho das "forças de investigação criminal" e da comissão parlamentar de inquérito que está a ser preparada, para que seja "possível encontrar a verdade" sobre o caso do roubo de Tancos e respetivo encobrimento da encenação para a recuperação das armas, considerando ainda que devem tirar-se "todas as consequências".

"Dê-se força à investigação criminal, faça-se um inquérito, apurem-se as responsabilidade e tirem-se daí todas as consequências", afirmou o secretário-geral do PCP, a falar em Bruxelas, à margem de uma reunião em que participou no Parlamento Europeu.

Jerónimo de Sousa acredita que "é possível encontrar a verdade e dar visibilidade a todo o processo, muito nebuloso. Penso que todos estaremos de acordo de que é necessário esse apuramento da verdade, para que não se transforme num folhetim permanente, sem respostas concretas".

Marcelo "é muito prolixo"

Questionado sobre a suposta "ansiedade" de Marcelo Rebelo de Sousa e sobre se este já falou em demasia sobre o caso de Tancos, Jerónimo responde: "não tenho que me pronunciar". Considera no entanto que "o Presidente da República é muito prolixo".

Agora "se ele fala muito [ou] se fala pouco?, naturalmente é questionado [e] procurará responder" e sobre isso não fez "um juízo de valor sobre se fala muito ou se fala pouco. Ele lá sabe", afirmou.

"Creio que a sua posição de exigência de apuramento da verdade, de dar curso à investigação criminal [e] ter afirmado sempre essa questão, identificamo-nos com esse objetivo", frisou Jerónimo de Sousa, enquanto espera para "ver como sai esse apuramento da verdade".

Sobre as declarações mais recentes e da suposta sugestão do primeiro-ministro para que Marcelo contenha a "ansiedade" sobre o caso e sobre as subsequentes explicações à declaração de António Costa, Jerónimo entende afirma que o essencial dos "elementos" relacionados com o roubo de Tancos mantém-se.

"As declarações não alteram a nossa posição de fundo, designadamente em relação à necessidade de aprofundar a investigação criminal, particularmente, em torno de saber quem roubou e porque é que roubou. Acho que isso são dois elementos importantes", afirmou.