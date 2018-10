Tancos: Ex-diretor da Judiciária Militar remete-se ao silêncio

O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) não quis prestar declarações aos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). O coronel Luís Vieira foi na manhã desta terça-feira sujeito a um segundo interrogatório que tinha como principal objetivo confirmar ou desmentir as declarações do major Vasco Brazão, segundo as quais o gabinete do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, teve conhecimento da encenação montada pela PJM para a recuperação do material furtado em Tancos.

De acordo com fontes próximas da investigação, Luís Vieira, em prisão preventiva desde o dia 25 de setembro, optou por se remeter ao silêncio nesta segunda audição, uma atitude que está a ser interpretada como uma confirmação da versão dos factos descrita por Vasco Brazão. O major coordenou na PJM a investigação ao furto e assume-se com corresponsável pela operação simulada de recuperação do material de guerra, que seu origem a uma investigação da Polícia Judiciária civil e resultou na sua detenção, bem como da do seu ex-diretor e de outros seis militares da PJM e da GNR, que colaboraram.

Rui Baleizão é advogado do coronel Luís Vieira, ex-diretor geral da Judiciária Militar que está em prisão preventiva © João Silva/Global Imagens

Segundo o Ministério Público, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

De acordo com Vasco Brazão, ele e o coronel Luís Vieira entregaram ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes, general Martins Pereira, um memorando onde era assumido que a "chamada anónima" feita para o piquete da PJM a denunciar a localização das armas tinha sido realizada por um militar da PJM que tinha sido feito um acordo com um "informador" para afastar a PJ - a quem o MP tinha atribuído a investigação do roubo.

Foi também entregue uma "fita de tempo" como uma cronologia dos acontecimentos, do ponto de vista da PJM, desde o furto, em junho de 2017, ao achamento na Chamusca, no qual é escrito que o ex-Chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, tinha proibido a entrada da PJ no Campo Militar de Santa Margarida, onde o material apreendido tinha sido guardado, impedindo os inspetores de proceder às perícias de investigação nesse mesmo dia.

De acordo com o Expresso, no primeiro interrogatório Luís Vieira teria desmentido Vasco Brazão, alegando que apenas tinha entregado a Martins Pereira um simples relatório de ocorrência, descrevendo a versão oficial da PJM sobre a recuperação das armas - chamada anónima a dizer que o material estava junto a uma ribeira na Chamusca, a presença casual nas proximidades de militares da GNR e Loulé e da PJM Porto que estavam a fazer outra investigação e a surpresa de se terem deparado com o material de guerra que tinha sido desviado dos paióis de Tancos - narrativa que o MP e a PJ contrariam no seu inquérito.

O ex-chefe de gabinete veio, entretanto, subscrever também Vasco Brazão, entregando do DCIAP o referido memorando e a fita de tempo, confirmando também que os documentos lhe tinham sido entregues pelo major e por Luís Vieira no dia 20 de outubro de 2017 - logo dois dias depois do achamento.

