Tancos: detidos só começam a ser ouvidos quinta-feira

Os oito detidos na "Operação Húbris" - entre os quais o Diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) - só devem começar a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) quinta-feira de manhã, segundo fonte judicial que está a acompanhar a processo.

Segundo o Ministério Público (MP), em causa estão "factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desativada - foi revelado no final de junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos plástico e uma grande quantidade de munições.

No inquérito que deu origem a estas detenções foi investigada a "recuperação" do material a 18 de outubro, que levantou suspeitas ao MP e à PJ. A Judiciária Militar alegou que tinha recebido uma chamada anónima a dar conta da presença na Chamusca de caixotes com material militar e que tinha pedido ajuda a uma equipa da GNR de Loulé que, por "coincidência", estava por perto a investigar outro caso.

A conclusão do MP foi que tudo tinha sido forjado em conivência com o autor do roubo com o objetivo de travar a investigação da PJ ao roubo propriamente dito.