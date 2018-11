Tancos. Costa garante "total convergência" com Marcelo

"Toda a gente de boa-fé interpretou bem as minhas palavras. Não dei nenhum conselho ao Senhor Presidente da República. Antes pelo contrário. Sublinhei a total convergência que temos tido. Desde o primeiro dia, Governo e Presidente da República têm tido uma posição totalmente convergente em relação a esta matéria", afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas.

O chefe do governo explicou o que quis dizer quando falou de "ansiedade" do Presidente sobre esta matéria: "A única coisa que eu disse, foi que o Senhor Presidente da República tem expressado a sua ansiedade. A ansiedade do Governo não é menor. Que obviamente o Governo tem que agir com o maior recato. Mas isso não tem a ver com a atuação do Presidente da República".

António Costa sublinhou que sempre que o governo faz comentários sobre a atuação do poder judicial é imediatamente mal interpretado e acusado de pressão. "Felizmente o Presidente da República goza de imunidade de poder fazer esses comentários sem que seja feita essa leitura", disse.

"Repito, e não vale a pena tentar colocar na minha mente, aquilo que não está na minha mente. Nem distorcer das minhas palavras, porque as minhas palavras não permitem ser destorcido. Não houve qualquer manifestação de divergência com o Presidente da República. Pelo contrário, repito convergência com o Presidente da República".

Voltou ainda a manifestar-se disponível para colaborar se for chamado a fazê-lo, seja pela Assembleia da República ou autoridades judciais. E afirmou que o Governo será "um livro aberto" para que tudo se apure e esclareça sobre o furto de armamento na base de Tancos, tanto no plano judicial, como na comissão parlamentar de inquérito