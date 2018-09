Tancos. CDS avança com inquérito parlamentar

Marcelo recorda que tem insistido no "esclarecimento integral do caso de Tancos"

O CDS-PP vai formalizar no Parlamento uma proposta de criação de uma comissão de inquérito ao caso de Tancos. O anúncio foi feito pelo líder parlamentar dos centristas, Nuno Magalhães.

Estará em causa tanto o desaparecimento das armas (28 de junho de 2016) como as circunstâncias da sua descoberta (18 de outubro de 2017). O CDS pretende inquirir tanto o Governo como as chefias militares.

Hoje de manhã, Assunção Cristas havia dito, após as notícias sobre a detenção do diretor da PJ Militar e de militares da GNR, que "o CDS olhará para esse assunto com a maior atenção, como tem olhado para todas as questões relacionadas com Tancos".

A líder centrista recordou que o seu partido já chamou "amiúde" ao Parlamento responsáveis, como o chefe do Estado-Maior do Exército ou o ministro da Defesa, para darem esclarecimentos aos deputados.

A realização de um inquérito parlamentar pode ser aprovada por maioria ou, potestativamente, por convocação de um quinto dos deputados (46). Se seguir esta via, os centristas, que só têm 18 deputados, deverão recorrer (pelo menos) ao PSD.

Esta tarde, no Parlamento, Nuno Magalhães reiterou que, do ponto de vista do seu partido, nem o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, nem o chefe do Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte, têm condições para continuar em funções.

Segundo explicou, o CDS quer apurar "atos, omissões e responsabilidades" do Governo neste processo. Para Nuno Magalhães, o ministro da Defesa não produziu no Parlamento "um único esclarecimento" sobre o caso nas vezes em que depôs. E, além do mais, "desvalorizou" o caso, designadamente quando disse, numa entrevista DN/TSF, que "no limite pode não ter havido furto".