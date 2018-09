Tancos: buscas na Judiciária Militar e na GNR

Tancos: diretor da Judiciária Militar detido. Suspeito de conivência com assaltante

O Ministério Público (MP) e a Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da PJ estão a fazer buscas nas instalações da Polícia Judiciária Militar (PJM), em Lisboa e no Porto. A operação está relacionada com o furto do material militar em Tancos e visa militares da PJM e da GNR. Em causa estará a "recuperação"do material furtado da responsabilidade da PJM.

Há mandados de detenção para cerca de meia dezena de militares, incluindo oficiais.

Trata-se de um inquérito que decorreu em Lisboa, à margem da investigação ao furto que está a ser coordenado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Em ambos o MP tem a UNCT a coadjuvá-los.

O material foi parcialmente recuperado a 18 de outubro de 2017, 113 dias depois de ter sido detetado o seu desaparecimento dos paióis de Tancos, a 28 de junho.