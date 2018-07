Substituto de Robles é Manuel Grilo

Marcelo prepara veto a lei que deu polémica com o BE

Manuel Silva vai ocupar o cargo de vereador na câmara de Lisboa que pertencia a Ricardo Robles, cuja renúncia foi esta segunda-feira aceite pela Comissão Política do Bloco de Esquerda. O novo autarca tem 59 anos e já tinha substituído Robles na vereação, informa o comunicado publicado esta noite no esquerda.net.

O terceiro elemento da lista eleitoral do BE - Rita Silva, da Habita, era a segunda mas terá considerado que a direção deste movimento que luta pelo direito à habitação não é compatível com a vereação -- é membro do Conselho Nacional de Educação.

Foi professor do 1º ciclo e, como sindicalista da Fenprof, teve a responsabilidade dessa área. Exerceu também funções de dirigente da CGTP, fazendo parte do seu Conselho Nacional.

Atualmente, este histórico do Partido Socialista Revolucionário (o qual com a UDP e o Política XXi formou em 1999 o BE),que tinha deixado de lecionar em 2016, era assessor do Bloco para a educação e membro do Conselho Nacional da Educação. Esta área é um dos pelouros que o presidente da CML, Fernando Medina, atribuiu ao BE no âmbito do acordo com este partido para assegurar o governo da Câmara.

Refira-se que Rita Silva tem sido muito crítica da política de Medina, tendo já acusado o seu executivo de "ser o mais liberal de sempre". O combate à especulação imobiliária e àquilo que descreve como "onda de despejos" em Lisboa têm sido os cavalos de batalha da Habita nos últimos anos, depois de se ter dedicado aos despejos dos bairros ditos "de lata".

Robles renunciou ao cargo, depois de considerar que a sua "opção privada", de compra e tentativa de venda de um prédio por 5,7 milhões de euros, em Alfama, Lisboa, "forçada por constrangimentos familiares e no respeito pelas regras legais", acabou por revelar-se "um problema político real e criou um enorme constrangimento" à que seria a sua "intervenção como vereador".