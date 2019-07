Sistema eleitoral. PS insiste na criação de círculos uninominais

A ideia já vinha de 2015 e agora é reiterada. O PS quer uma alteração do sistema eleitoral da Assembleia da República que permita a criação de círculos uninominais (círculos de um só deputado).

A proposta consta no capítulo do programa eleitoral do PS intitulado "Modernizar o processo eleitoral, com maior proximidade e fiabilidade". "Reformar o sistema eleitoral para a Assembleia da República, introduzindo círculos uninominais, sem prejuízo da adoção de mecanismos que garantam a proporcionalidade da representação partidária, promovendo o reforço da personalização dos mandatos e da responsabilização dos eleitos, sem qualquer prejuízo do pluralismo", lê-se na proposta.

Os socialistas propõem-se também "consolidar e alargar a possibilidade de voto antecipado em mobilidade", "generalizar a experiência de voto eletrónico presencial já testada no distrito de Évora nas últimas eleições europeias", "prosseguir a desmaterialização dos cadernos eleitorais e o recurso alargado às tecnologias de informação para simplificar os procedimentos eleitorais" e "aprovar um Código Eleitoral que, no respeito dos princípios constitucionais que enformam o nosso Direito Eleitoral e considerando a experiência consolidada da Administração Eleitoral, construa uma parte geral para todos os atos eleitorais, prevendo depois as regras próprias e específicas de cada tipo de eleição".

Ensinar a Constituição às crianças

Um dos objetivos programáticos dos socialistas, na alínea sobre como "melhorar a qualidade da democracia" será "lançar um Plano Nacional de Literacia Democrática, liderado por um comissariado nacional e com um amplo programa de atividades, em especial nas escolas e junto das camadas mais jovens, à semelhança do que é feito pelo Plano Nacional de Leitura e do Plano Nacional das Artes".

Os socialistas pretendem também "incluir o estudo da Constituição em todos os níveis de ensino, com crescente nível de profundidade". E "instituir o dia nacional da cidadania, em que, entre outras atividades, todos os representantes do poder político se envolvem em atividades descentralizadas, nomeadamente nas escolas, com vista à divulgação dos ideais democráticos".

Gaming ao serviço da cidadania

Outras prioridades serão "promover visitas de estudo regulares aos órgãos de soberania, os quais devem contar com serviços educativos que promovam atividades didáticas, jogos e sessões interativas que não só expliquem, em termos facilmente apreensíveis, o funcionamento das instituições, como promovam a adesão aos valores e princípios democráticos".

Além disso, "replicar a experiência do Parlamento dos Jovens também ao nível do Governo, das autarquias locais e dos Tribunais" e "comissionar a programação de jogos eletrónicos (gaming) que, de forma lúdica, difundam o conhecimento dos direitos fundamentais e a adesão a valores de cidadania por parte dos mais novos".

Alargar a lei da paridade

Para o PS é também importante "renovar, diversificar e qualificar os titulares de cargos políticos" e isso implica, "a par do princípio republicano, que impõe a não-perpetuidade dos titulares de cargos políticos", também "assegurar a diversidade e a representatividade dos eleitos".

Assim, "há que atrair os melhores para o exercício da política, garantindo as condições necessárias para poder ter políticos altamente qualificados". Por isso, o partido defende "alargar a lei da paridade a todas as eleições, abrangendo as eleições regionais" e "instituir a prática, no quadro do debate sobre o Programa do Governo, de os ministros apresentarem e debaterem os objetivos a que se propõem através de uma audição individual nas comissões parlamentares respetivas".

[em atualização]