Secretária-geral adjunta do PS hoje em jantar em Londres com Theresa May

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, estará hoje presente num jantar com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em Londres, onde na quinta-feira, a convite da Câmara dos Comuns, participa numa conferência mundial de mulheres parlamentares.

Este jantar na residência oficial da chefe do Governo do Reino Unido antecede a conferência mundial de mulheres parlamentares, subordinada ao tema "Reforçar a visibilidade e fomentar a mudança".

A conferência assinala o centenário do direito a voto das mulheres no Reino Unido e tem como objetivo cimeiro, segundo fonte oficial do PS, "criar uma rede mundial de mulheres parlamentares".

"A ideia é criar uma rede mundial de mulheres deputadas de todos os continentes do mundo, provenientes de diferentes famílias políticas, tendo em vista estabelecer novas formas de cooperação", acrescenta a mesma fonte dos socialistas portugueses.

Ana Catarina Mendes passou a desempenhar o cargo de secretária-geral adjunta do PS após o líder dos socialistas, António Costa, ter sido nomeado primeiro-ministro em novembro de 2015.